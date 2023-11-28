Ryanair сокращает количество рейсов в одну из самых популярных стран Европы: причины

Следующим летом ирландский лоукостер будет гораздо меньше летать в Португалию. Крупнейший бюджетный авиаперевозчик Европы объясняет: все из-за повышения аэропортовых сборов.

Авиакомпания не смогла смириться с тем, что в Португалии они вырастут в среднем на 14,6%. Поэтому в 2024 году рейсов в эту европейскую страну станет значительно меньше.

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Рейсов в Португалию станет меньше и они подорожают

В частности, с лета Ryanair сократит количество полетов в Фару и Порту. В этих городах сбор возрастет на 11,9% и 11,4% соответственно. Также станет вдвое меньше самолетов, базирующихся на Мадейре.

Глава Ryanair Майкл О'Лири подверг критике компанию ANA Aeroportos de Portugal, которая управляет 10 аэропортами по всей территории страны.

Мы здесь, чтобы объявить о сокращении, потому что недавно мы стали жертвами монополии ANA/Vinci, чрезвычайно увеличившей аэропортовые сборы в следующем году. Из-за повышения цен ANA в 2023 году этой зимой Ryanair закрыла свою базу в Понта-Делгаде,

– возмутился он.

Так и есть, Ryanair закрыла свою базу в Понта-Делгаде на Азорских островах еще в зимнем расписании 2023/2024. Сейчас, кажется, Мадейра тоже может пойти тем же путем.

Чтобы избежать дальнейших уменьшений количества авиарейсов в Португалию, руководитель Ryanair призвал ANA брать пример с других крупных европейских аэропортов, особенно в Испании. Он настаивает на заморожении или понижении сборов с целью поддержки восстановления трафика и туризма в Португалии после пандемии COVID-19.

Для туристов это неприятная новость. Это означает только одно – билеты в Португалию подорожают. Поскольку меньшее количество рейсов повышает спрос, свободных мест становится меньше, поэтому цена закономерно растет.

Ситуация в Европе следующим летом станет сложной, мест будет меньше,

– подытожил О'Лири.

Лоукостер отменил ряд рейсов в зимнем расписании

Это уже не первое сокращение количества авиарейсов, проведенное компанией Ryanair за последнее время. В сентябре 2022 года лоукостер сократил сообщение с аэропортом Дублина. Причиной было также повышение сборов с пассажиров.

Тогда перевозчик отменил 17 маршрутов через столицу Ирландии и перевел 19 самолетов в альтернативные аэропорты Европы. Там были более выгодные условия обслуживания.

Еще одно сокращение в зимнем раскладе Ryanair произошло из-за задержек с поставкой новых самолетов Boeing 737.

Wizz Air, напротив, запускает четыре новых рейса

Еще один европейский лоукостер расширяет свою карту полетов. Wizz Air открывает 4 новых направления в 2024 году. В частности, речь идет о полетах из Австрии и ОАЭ.

Бюджетная авиакомпания сообщила, что уже в 2024 году начнет летать из Австрии в города Британии, Македонии и Румынии. Также Wizz Air будет осуществлять рейсы из ОАЭ в города Казахстана.