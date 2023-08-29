Крупная авиакомпания отменяет сотни рейсов из Польши в Германию

Немецкая авиакомпания Lufthansa отменит сотни рейсов из Польши. В общей сложности под сокращения подпадают более полутысячи перелетов.

Мощный авиаперевозчик Lufthansa отменит более 550 рейсов из польских аэропортов. Такие изменения компания приняла на период с 29 октября 2023 года по 30 марта 2024 года. В какие города теперь будут летать реже – узнаете дальше.

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Масштабное сокращение перелетов

Немецкая авиакомпания осенью и зимой сократит рейсы из семи польских аэропортов: Варшавы, Кракова, Познани, Вроцлава, Жешува, Гданьска и Катовице. Наибольшее количество рейсов отменят в Мюнхен (более 100) и Франкфурт-на-Майне (450 рейсов).

Больше всего сообщений с Франкфуртом потеряет аэропорт Вроцлава – 164 рейса. Также их станет на 116 меньше из аэропорта Катовице и на 89 из Варшавы.

Долететь из Польши в Мюнхен также будет сложнее. Из аэропорта Кракова отменят 50 рейсов, а из Варшавы уберут 31 перелет.

Ранее немецкий авиаперевозчик анонсировал планы сократить 12 тысяч рейсов по разным направлениям на осенне-зимний период. В конце концов количество маршрутов уменьшили на 13%.

В компании не сообщают причины столь резкого сокращения количества рейсов. Однако эксперты связывают это с нестабильной ситуацией на авиарынке, экономическими прогнозами и изменением тенденций зимних путешествий.

Ryanair отменяет рейсы из аэропорта Модлин

Лоукостер вынужден аннулировать около 140 вечерних и ночных рейсов в сентябре. В это время в польском аэропорту Варшава-Модлин будут менять освещение на взлетной полосе. Аэродром будет закрыт для пассажиров с вечера до утра.

Томаш Шимчак, директор аэропорта Модлин, рассказал, что освещение на взлетно-посадочной полосе будут заменять каждую ночь с 11 по 21 сентября. В этот период с 20:00 до 5:30 утра аэропорт не будет принимать пассажиров.