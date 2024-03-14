Арктика неустанно "худеет": что там происходит – ситуация критическая
Источник:ScienceDaily
Исследователи из Университета Колорадо в Боулдере предупредили, что Арктика может потерять свой ледяной покров. Прогнозируют, что это произойдет в течение ближайшего десятилетия.
Арктика может потерять свой ледяной покров
Из-за глобального потепления и большого количества выбросов лед тает быстрее. Ученые предупреждают, если последние льды Арктики растают – это будет иметь очень удручающие последствия для местной дикой природы.
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В недавнем отчете прогнозируется, что в течение следующих нескольких лет площадь океана, покрытая льдом, уменьшится до менее чем 1 миллиона квадратных километров. Это значительное уменьшение по сравнению с сезонным минимумом ледового покрова в 1980-х годах, который составлял около 20% от нынешнего среднего показателя в 3,3 миллиона квадратных километров.
Это превратит Арктику в совершенно другую среду: от белой летней Арктики до синей. Таким образом, даже если отсутствие льда неизбежно, нам все равно необходимо поддерживать как можно более низкие выбросы, чтобы избежать длительного отсутствия льда,
– сказала одна из исследовательниц.
Эксперты прогнозируют, что ледяной покров достигнет самой низкой точки в конце августа или в начале сентября и продержится всего несколько дней.
Потепление Арктики из-за выбросов парниковых газов человеком имеет пагубное влияние как на социальные, так и на экономические аспекты для людей, проживающих на юге вплоть до субтропиков.
Потепление Арктики повлияет на белых медведей / Фото Unsplash
Эта тревожная ситуация подчеркивает, что влияние потепления Арктики выходит за рамки только белых медведей и будет иметь далеко идущие последствия для людей в различных аспектах их жизни.
Напомним, французская компания по экотуризму Grands Espaces планирует использовать дирижабли британского производства Airlander 10 для путешествий в Арктику с 2028 года. Правда, только через несколько лет.