Цены пока не растут: сколько стоит аренда квартир в Польше

Рынок недвижимости в Польше в 2022 году отличился скачком цен из-за значительного спроса со стороны украинских беженцев. Но к концу прошлого года аренда стала дешеветь.

Рынок недвижимости динамичен, так что количество предложений и цены постоянно меняются. Сколько стоит аренда жилья в Польше и какие изменения произошли на рынке недвижимости – дальше в материале!

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Что происходит с недвижимостью в Польше?

В последнее время рост цен на рынке недвижимости приостановился. Это связано с тем, что часть украинских беженцев вернулась домой. Поскольку предложений аренды очень много, владельцы вынуждены снижать стоимость, чтобы найти арендаторов. Однако обновленные цены не слишком утешают арендаторов, ведь в 2022 году цены выросли до 25% – это ощутимая разница для поляков.

Интересно, что украинцы настолько оживили рынок недвижимости в стране, что поляки покупали квартиры, чтобы потом сдавать их в аренду.

Добавим, что летом спрос на жилье падает, а осенью наоборот растет из-за студентов, ищущих квартиры. Ожидаемый рост цен должен произойти в сентябре – октябре, когда молодежь будет возвращаться к учебе после каникул.

Какая стоимость квартир в Польше 2023 года

За год средняя стоимость аренды жилья в крупных городах Польши выросла на 600 злотых – с 2242 злотых до 2869 злотых. Наибольший скачок цен произошел в Кракове (31%), на 22% выросла аренда во Вроцлаве, Познани и Варшаве.

Какая стоимость квартир в Польше / Фото UnSplash

Цены на аренду квартир площадью 40 60 квадратных метров в 2023 году в городах Польши:

Варшава : в 2022 году стоимость составляла 4033 злотых, в 2023 году – 4923 злотых;

: в 2022 году стоимость составляла 4033 злотых, в 2023 году – 4923 злотых; Гданьск : в 2022 – 2442 злотых, в 2023 году – 3170 злотых;

: в 2022 – 2442 злотых, в 2023 году – 3170 злотых; Краков : в 2022 году – 2338 злотых, в 2023 году – 3182 злотых;

: в 2022 году – 2338 злотых, в 2023 году – 3182 злотых; Лодзь : в 2022 году – 1796 злотых, в 2023 году – 2388 злотых;

: в 2022 году – 1796 злотых, в 2023 году – 2388 злотых; Люблин: в 2022 году – 1951 злотых, в 2023 году – 2465 злотых;

в 2022 году – 1951 злотых, в 2023 году – 2465 злотых; Познань : в 2022 году – 1932 злотых, в 2023 году – 2492 злотых;

: в 2022 году – 1932 злотых, в 2023 году – 2492 злотых; Вроцлав: в 2022 году – 2503 злотых, в 2023 году – 3280 злотых.

в июне этого года более 73 000 квартир предлагали к аренде. Это на 75% больше, чем в апреле 2022 года, когда Польша наблюдала бум на квартиры из-за волны украинских беженцев. В первой половине 2023 г. в Польше арендовали более 10 000 квартир.