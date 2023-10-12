До 30 километров в час: в Амстердаме ограничат скорость для авто

Новые правила начнут действовать только зимой, но Нидерланды уже сейчас начали масштабную подготовку к переменам. На улицах Амстердама уже устанавливаются специальные знаки.

В Амстердаме ограничат скорость для автомобилей до 30 километров в час. Разгоняться больше будет запрещено на 80% улиц. Новые лимиты начнут действовать с 8 декабря.

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Нидерландцев призывают сбавить скорость

Власти Нидерландов надеются, что новые правила помогут сократить количество ДТП на 20 – 30%.

В Амстердаме начали активную подготовку к ограничению скорости. В городе устанавливают около 5 000 дорожных знаков и дорисовывают разметку. На новых знаках пока разместят наклейки с предупреждением о том, что правила снижения скорости до 30 километров в час заработают с 8 декабря.

Кампания запускается под лозунгом: "Мы едем 30 друг для друга". Это ограничение, по мнению местных властей, должно значительно снизить количество серьезных ДТП, а также ослабить уровень шумового загрязнения в столице Нидерландов.

В школах также будут проводить специальные уроки о скоростных изменениях. В ходе таких занятий ученикам покажут последствия аварии на скорости 30 и 50 километров в час.

В определенных зонах скоростной режим необходимо будет соблюдать и общественному транспорту. Но автобусы и трамваи, которые ездят по отдельной дороге, смогут передвигаться со скоростью 50 километров в час, для них правила остаются прежними.

Похожие ограничения скорости уже действуют во многих городах Европы: Брюсселе, Париже, Софии и других. Это глобальный проект Евросоюза по повышению безопасности. Он был принят в марте 2023 года. Планируется к 2050 году достичь нулевого количества смертельных ДТП.

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