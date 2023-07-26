Туристический магнит: Амстердам признали лучшей столицей Европы для путешествий

Туристы обожают Амстердам. Столица Нидерландов настолько популярна среди путешественников со всего мира, что страдает из-за чрезмерного туризма. Но от этого гости города не перестают его любить.

Платформа для путешественников VisaGuide.World опросила 1 200 туристов из 35 стран мира. Они должны были назвать лучшую столицу Европы для путешествий в 2023 году. Бесспорный лидер – Амстердам.

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Лучшая европейская столица

Рейтинг составляли, оценивая несколько важных туристических аспектов: безопасность, доброжелательность местных, цены и уровень общения на английском языке. Амстердам получил лидерство, сравнив все эти признаки.

Нидерландский город на каналах известен многочисленными достопримечательностями и своим "духом свободы". Амстердамцы считаются одними из самых гостеприимных горожан в Европе и прекрасно владеют английским языком.

Амстердаму не хватает воздуха из-за туристов

Но такая популярность столицы Нидерландов имеет и другую сторону медали. Амстердам очень страдает из-за чрезмерного туризма, ведь ежегодно его посещают более 20 миллионов гостей. Поэтому власти в последнее время приняли ряд революционных решений.

Из последнего: запретили круизным лайнерам заходить в городской порт. Так стремятся бороться с овертуризмом и уменьшить вредное влияние на окружающую среду. Власти Амстердама надеются, что после запрета туристических судов поток посетителей нормализуется. К тому же гигантские круизные лайнеры не смогут проходить через мост, который планируют построить между историческим центром и районом Норд.

Вечерние каналы Амстердама / Фото Pixabay

Ранее чиновники запретили туристические автобусы в центре города. Поэтому с января 2024 года экскурсии по Амстердаму – только пешком или на велосипеде.

Столица Нидерландов имеет репутацию наиболее либерального города Европы. Туристы часто едут сюда, чтобы легально покурить марихуану и посетить секс-кварталы. Однако их поведение часто возмущает местных. Поэтому власти Амстердама ввели еще один исторический запрет – с мая запретили курить марихуану в Квартале красных фонарей.

Какие европейские столицы стоит посетить: полный рейтинг