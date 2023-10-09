Паста за 500 евро: туристки во Франции не ожидали такого счета за обед

Близнецы-американки Кэссиди и Лия Армбрустер регулярно рассказывают о своих путешествиях в тиктоке. На этот раз девушки отдыхали на яхте во Франции. И все было здорово, пока кто-то из их компании не заказал пасту с лобстером.

Американские туристки предупредили других путешественников, чтобы те всегда смотрели на цену блюд, когда что-то заказывают во Франции. Ведь девушки совсем не ожидали получить счет на 500 евро за тарелку пасты.

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Блюдо на миллион

Кэссиди и Лия вместе с друзьями арендовали на день яхту в городе Эз на юге Франции. Один из их друзей не учел цену в меню и заказал пасту с омарами, которая стоила более 500 евро.

Девушки выложили об этом короткий тикток. На нем официантка появляется на палубе с большой тарелкой спагетти с лобстером. В тот момент американские туристы были очень возбуждены и довольны, ведь еще не подозревали, сколько стоит такой обед.

Хотя сестры и отдыхали с друзьями на Лазурном побережье, так что были готовы к завышенным ценам, но стоимость этой тарелки пасты их ошеломила.

Конечно, сеть взорвалась комментариями под видео, опубликованном американками. Большинство "опытных туристов" обвиняли девушек в опрометчивости:

"‎500 евро и бумажные тарелки…"

"‎Около 20 долларов на ингредиенты"

"Буквально хвост омара и спагетти сбоку"

"‎Боже, 500 евро, я бы потерял сознание!"

Большинство людей предположили, что завышенная стоимость была просто "ценой для туристов". Сестры Армбрустер посоветовали другим путешественникам учиться на их горьком опыте и всегда проверять, сколько стоит блюдо из меню.

Цены "‎для туристов" возмущают не впервые

Это уже не первый случай, когда туристов заставляют платить неоправданные деньги за блюда в ресторанах Европы. В прошлом году молодожены Алекс и Линдси Брин рассказали в соцсетях о заведении "DK Oyster" на Миконосе. Там они были вынуждены заплатить более 400 евро за пиво, коктейль и закуски.

Другой ресторан – Bar Moretto в Италии – сделали популярным недовольные клиенты. Это заведение возле знаменитой базилики Святого Петра в Риме. Туристы призвали не ходить туда из-за чрезмерных цен за очень посредственные блюда.

Еще одна неприятная ситуация также произошла с путешественниками в Италии. Двух туристов, перекусивших в итальянском кафе, разозлила платная услуга в заведении. Паре неожиданно насчитали дополнительные 2 евро просто за то, что они попросили разрезать бутерброд на две части.

Герои истории заказали себе сэндвич, колу, воду, эспрессо и чипсы. Бутерброд, очевидно, был большого размера, поэтому клиенты попросили разделить его пополам. Когда туристы увидели счет, то не сразу поняли, что кафе включило в чек "услугу по разрезанию сэндвича". И стоило это 2 евро.