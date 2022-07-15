FlixBus распродает билеты всего от 2,99 евро: названы акционные направления
Источник:flixbus
Один из популярнейших европейских перевозчиков FlixBus объявил о старте акции на билеты. Поездка может обойтись всего до 3 евро.
Так, автобусный оператор FlixBus устроил безумную распродажу билетов. Минимальные цены на поездки установлены на рейсы по балтийским странам.
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Детали акции от FlixBus
Акция распространяется на Литву, Латвию и Эстонию. Стоимость билетов на курсирующие автобусы между этими странами стартует от 2,99 евро в одну сторону. По таким ценам можно воспользоваться услугами FlixBus в течение июля и августа текущего года.
Список рейсов за 2,99 евро
- Рига – Вильнюс
- Таллин – Рига
- Вильнюс – Таллин
- Пярну – Рига
- Каунас – Рига
- Шяуляй – Рига.
Где купить билеты
Билеты на автобус доступны в продаже на сайте компании – FlixBus. Кроме этого, можно купить и в мобильном приложении компании, а также в оффлайн точках продажа по всей Украине.
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