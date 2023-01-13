Перевозчик Leo Express дарит 50% скидки на второй билет: условия акции
13 января 2023, 09:15Читати новину українською
Источник:Leo Express
Чешская компания Leo Express, выполняющая автобусные и железнодорожные рейсы по Европе, предлагает билеты по привлекательной цене. Скидки действуют и на маршруты из Украины.
Так, чешский перевозчик выполняет рейсы из Ужгорода и Мукачево в Кошице в Словакии. В свою очередь, пассажиры могут в Кошице осуществить пересадку на другие поезда или автобусы в Европу. Также доступны рейсы в Польше, Словакии, Чехии и Австрии!
Читайте также Медицина в Великой Британии: от бесплатных услуг до оплаты 150% от стоимостиЗаметьте! Leo Express дает скидку 50% на второй билет в бронировании. Акция также распространяется на рейсы из Украины.
Карта маршрутов Leo Express
Условия акции от Leo Express
- акция действует и распространяется на рейсы до 15 января 2023;
- промокод действует на рейсы до 30 марта 2023;
- для получения скидки воспользуйтесь кодом LOVELEO в заказе в разделе "Корзина" перед оплатой за билет;
- скидка 50% действует на каждый второй билет по всем тарифам в классе Economy при покупке парного количества билетов на один маршрут;
- билеты можно отменить только в полном объеме (2 пассажира 1+50% скидка) и минимум как за 24 часа до выезда;
- скидка распространяется на все коммерческие железнодорожные и автобусные сообщения Leo Express;
- скидка не распространяется на групповые билеты;
- акция действует только для онлайн-покупок на сайте, в мобильном приложении, в кассах Leo Express и комиссионных продавцов.