Перевозчик Leo Express дарит 50% скидки на второй билет: условия акции

13 января 2023, 09:15
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Источник:

Leo Express

Чешская компания Leo Express, выполняющая автобусные и железнодорожные рейсы по Европе, предлагает билеты по привлекательной цене. Скидки действуют и на маршруты из Украины.

Так, чешский перевозчик выполняет рейсы из Ужгорода и Мукачево в Кошице в Словакии. В свою очередь, пассажиры могут в Кошице осуществить пересадку на другие поезда или автобусы в Европу. Также доступны рейсы в Польше, Словакии, Чехии и Австрии!

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Заметьте! Leo Express дает скидку 50% на второй билет в бронировании. Акция также распространяется на рейсы из Украины.

Карта маршрутов Leo Express

Рейсы Leo Express на карте / Фото скриншот с сайта leoexpress

Условия акции от Leo Express

  • акция действует и распространяется на рейсы до 15 января 2023;
  • промокод действует на рейсы до 30 марта 2023;
  • для получения скидки воспользуйтесь кодом LOVELEO в заказе в разделе "Корзина" перед оплатой за билет;
  • скидка 50% действует на каждый второй билет по всем тарифам в классе Economy при покупке парного количества билетов на один маршрут;
  • билеты можно отменить только в полном объеме (2 пассажира 1+50% скидка) и минимум как за 24 часа до выезда;
  • скидка распространяется на все коммерческие железнодорожные и автобусные сообщения Leo Express;
  • скидка не распространяется на групповые билеты;
  • акция действует только для онлайн-покупок на сайте, в мобильном приложении, в кассах Leo Express и комиссионных продавцов.

Автор: Назарій Сорока