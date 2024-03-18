Еще больше бюджетных поездок: в марте на рынок выходит новый лоукостер

Весной 2024 года европейские авиакомпании переживают сложные времена. Однако есть и положительные новости. В частности, уже в марте на рынок выходит новый лоукостер – AJet.

Отныне путешественники будут иметь еще больше возможностей для бюджетных путешествий. Первые полеты турецкого лоукостера AJet запланированы уже с 31 марта. Билеты уже можно приобрести.

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Что известно об AJet

AJet – дочерняя авиакомпания популярной Turkish Airlines. Известно, что первые рейсы она будет осуществлять на 95 самолетах. Сейчас планируют:

более 40 внутренних маршрутов;

более 50 – международных.

В AJet – масштабные планы. Отмечают, что в течение ближайших 10 лет авиакомпания планирует расширить флот до 200 лайнеров.

С первых дней своей истории AJet будет функционировать как отдельный авиаперевозчик. У него будет своя система продаж, собственный авиапарк и штат персонала.

Весной появилась еще одна авиакомпания

Европейские авиакомпании переживают не лучшие времена. В частности, из-за проблем с обслуживанием двигателя Wizz Air отменяет рекордное количество рейсов. Также о дефиците самолетов заявил Ryanair.

Однако на фоне неутешительных новостей Lufthansa запустила дочернюю авиакомпанию Lufthansa City. Первые рейсы должны состояться уже в апреле 2024 года. Анонсировали, что львиная доля рейсов пока будут внутренними. Кроме того, на начальном этапе Lufthansa City будет летать во Францию и Великобританию.