Відтепер мандрівники матимуть ще більше можливостей для бюджетних подорожей. Перші польоти турецького лоукостера AJet заплановані вже з 31 березня. Квитки вже можна придбати.

Зверніть увагу Вперше в історії пасажирських авіаперевезень: який рік став найбезпечнішим – без загиблих

Що відомо про AJet

AJet – дочірня авіакомпанія популярної Turkish Airlines. Відомо, що перші рейси вона здійснюватиме на 95 літаках. Наразі планують:

понад 40 внутрішніх маршрутів;

понад 50 – міжнародних.

В AJet – масштабні плани. Наголошують, що упродовж найближчих 10 років авіакомпанія планує розширити флот до 200 лайнерів.

З перших днів своєї історії AJet функціонуватиме як окремий авіаперевізник. У нього буде своя система продажів, власний авіапарк та штат персоналу.

Навесні з'явилася ще одна авіакомпанія

Європейські авіакомпанії переживають не найкращі часи. Зокрема, через проблеми з обслуговуванням двигуна Wizz Air скасовує рекордну кількість рейсів. Також про дефіцит літаків заявив Ryanair.

Однак на тлі невтішних новин Lufthansa запустила дочірню авіакомпанію Lufthansa City. Перші рейси мають відбутися вже у квітні 2024 року. Анонсували, що левова частка рейсів наразі будуть внутрішніми. Окрім того, на початковому етапі Lufthansa City літатиме до Франції та Великої Британії.