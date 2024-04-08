Один из аэропортов ЕС снял ограничения на перевозку жидкостей в самолете: новые правила

Аэропорт Таллинна объявил о снятии ограничений на перевозку жидкостей в салоне самолета. Пассажирам теперь разрешено перевозить воду в таре любого размера.

Новые правила стали возможными благодаря сканерам, которые проверяют ручную кладь. Таким образом сотрудники могут увидеть мельчайшие детали багажа.

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Аэропорт Таллинна снял ограничения на перевозку жидкостей в самолете

В ответ на меры безопасности аэропорты по всему миру ввели ограничения на перевозку жидкостей в ручной клади. Пассажиры обязаны оставлять в ручной клади такие предметы, как бутылки с водой, шампуни, кремы и духи, если объем упаковки превышает 100 миллилитров.

Так, аэропорт Таллинна недавно объявил о снятии строгих ограничений на перевозку жидкостей в салоне самолета. Это значительное изменение стало возможным благодаря установке нового оборудования в зоне контроля.

Сканеры ручной клади на основе компьютерной томографии в аэропорту Таллинн / Фото аэропорт Таллинн

В частности, ручная кладь теперь тщательно проверяется перед входом в зону вылета с помощью новейших американских сканеров 920CT от Rapiscan Systems. Эти сверхсовременные сканеры, использующие технологию компьютерной томографии, дают возможность сотрудникам аэропорта проверять багаж с беспрецедентной точностью, позволяя выявлять даже мельчайшие детали.

Теперь разрешается провозить до 2 литров жидкости в таре любого объема, если это не нарушает размеров ручной клади перевозчика,

– говорится в новых правилах.

Недавно в аэропортах было внедрено новое оборудование, которое упростило процесс проверки техники в аэропортах. Это нововведение позволяет пассажирам держать ноутбуки, фотоаппараты и другую электронику в своих сумках во время проверки на безопасность, устраняя необходимость в отдельном осмотре.

К слову, новые сканеры для ручной клади были установлены в аэропорту Вантаа в Хельсинки и аэропорту Схипхол в Амстердаме. Во всех остальных европейских аэропортах пассажирам придется придерживаться общих правил провоза жидкостей в ручной клади – в упаковках до 100 миллилитров.