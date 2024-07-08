Аэропорт Мальпенса в Милане переименуют в честь одиозного Сильвио Берлускони. Он, в частности, известен своей дружбой с Россией и лично Владимиром Путиным.

О соответствующей инициативе стало известно в июле 2024 года. Детали рассказал Маттео Сальвини – министр транспорта Италии.

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Он заявил, что управление гражданской авиации уже одобрило просьбу региона Ломбардия. Там очень захотели переименовать аэропорт в честь одиозного Берлускони.

Поскольку окончательное решение остается за министром транспорта, я думаю, что все пройдет успешно. В память о моем друге Сильвио, великом бизнесмене, великом миланском гражданине и великом итальянце,

– пафосно написал Сальвини.

Берлускони умер в июне 2023 года. Ему было 86 лет.

Почему переименование – плохая идея

Стоит заметить, что Берлускони – один из самых противоречивых политиков Италии. Он активно выступал за сближение страны с Россией и дружил с Владимиром Путиным. Берлускони даже пытался оправдать российскую агрессию против Украины. В частности, цинично отмечал, что Киев якобы сам спровоцировал Кремль ввести войска. Тогда на это отреагировал президент Владимир Зеленский. Он пригласил скандального Берлускони в дома украинцев, которые разрушили российские оккупанты.

Стоит заметить, что Италия поддерживает украинцев в их борьбе за свою свободу.