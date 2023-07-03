Один из аэропортов Европы снимает строгие ограничения на перевозку жидкостей в самолетах
Источник:avianews.com
Аэропорт Хельсинки снял строгие ограничения на перевозку жидкостей в самолетах. Они не действуют с 28 июня.
Аэропорт Хельсинки снимает ограничения на перевозку жидкостей
Снятие серьезных ограничений стало вероятным после того, как оператор аэропорта установил в терминале сканеры на базе компьютерной томографии. Ослабление правил коснется только пассажиров, для которых Хельсинки являются начальной точкой маршрута.
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Новые правила предполагают, что каждый пассажир, вылетающий из Хельсинки, сможет взять с собой до 2 литров жидкостей. Итак, теперь пассажирам не придется выбрасывать заполненные емкости объемом более 100 миллилитров на контроле безопасности для прохода в зону вылета.
Снятие строгих ограничений стало возможным после того, как оператор аэропорта – компания Finavia – установила в терминале сканеры на базе компьютерной томографии. Они проверяют вещи пассажиров на наличие опасных веществ и позволяют не извлекать из ручной клади электронику и жидкости для проведения контроля.
Finavia уточняет, что подобные технологии сейчас используют всего несколько аэропортов в Европейском Союзе и США.
Для кого перемен не будет?
Для пассажиров, осуществляющих пересадку в столичном аэропорту Финляндии по рейсу на рейс, на транзитном контроле безопасности применяются старые правила.
Они позволяют провозить жидкости в емкостях до 100 миллилитров, которые нужно упаковать в прозрачный пакет объемом до 1 литра.
Ограничение на провоз жидкостей в самолетах
Ограничения на провоз жидкостей в самолетах были введены в аэропортах по всему миру в 2006 году. Это произошло после того, как в Великобритании раскрыли заговор. Террористы планировали пронести в ручной клади жидкости в самолеты и уже в небе смешать их для получения жидкой взрывчатки.
Предполагалось, что ограничения снимут после изобретения новых сканеров, однако новое оборудование не получило широкое распространение в аэропортах.