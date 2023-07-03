Один из аэропортов Европы снимает строгие ограничения на перевозку жидкостей в самолетах

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Новые правила предполагают, что каждый пассажир, вылетающий из Хельсинки, сможет взять с собой до 2 литров жидкостей. Итак, теперь пассажирам не придется выбрасывать заполненные емкости объемом более 100 миллилитров на контроле безопасности для прохода в зону вылета.

Снятие строгих ограничений стало возможным после того, как оператор аэропорта – компания Finavia – установила в терминале сканеры на базе компьютерной томографии. Они проверяют вещи пассажиров на наличие опасных веществ и позволяют не извлекать из ручной клади электронику и жидкости для проведения контроля.

Finavia уточняет, что подобные технологии сейчас используют всего несколько аэропортов в Европейском Союзе и США.

Для кого перемен не будет?

Для пассажиров, осуществляющих пересадку в столичном аэропорту Финляндии по рейсу на рейс, на транзитном контроле безопасности применяются старые правила.

Они позволяют провозить жидкости в емкостях до 100 миллилитров, которые нужно упаковать в прозрачный пакет объемом до 1 литра.

Ограничение на провоз жидкостей в самолетах

Ограничения на провоз жидкостей в самолетах были введены в аэропортах по всему миру в 2006 году. Это произошло после того, как в Великобритании раскрыли заговор. Террористы планировали пронести в ручной клади жидкости в самолеты и уже в небе смешать их для получения жидкой взрывчатки.

Предполагалось, что ограничения снимут после изобретения новых сканеров, однако новое оборудование не получило широкое распространение в аэропортах.