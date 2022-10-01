Амстердамский "Схипгол" просит отменять рейсы – будет платить 350 евро за аннулированный билет
Источник:AviationSource News
Аэропорт Амстердама "Схипгол" призвал авиакомпании отменить рейсы. Все из-за многочасовых очередей и нехватки персонала.
В то же время аэропорт заявил, что готов платить по 350 евро за каждый аннулированный билет. Такие меры будут стоить "Схипголу" от миллиона евро в день и будут продолжаться до тех пор, пока очереди не уменьшатся.
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Как известно, пассажиропоток в аэропорту Амстердама вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. Так, за неделю 17 – 24 сентября аэропорт обслужил 2 141 рейс. Дело в том, что люди, практически во всем мире, освободились от "оков" COVID-19 и снова начали путешествовать.
Еще летом в "Схипголе" начались значительные сбои из-за большого пассажиропотока. Тогда возникли многочасовые очереди и проблемы с доставкой багажа. Летом сотрудникам службы безопасности аэропорта доплачивали по 5 евро в час, в сентябре это отменили, и работники начали увольняться. Тогда снова начались "километровые" очереди.
Сокращение пассажиропотока обойдется в 4,2 миллиона евро в день
Из-за нехватки персонала "Схипгол" хочет сократить пассажиропоток на 18% до конца октября – это более 12 тысяч пассажиров в день. В аэропорту обратились к авиаперевозчикам с предложением отменять рейсы, а за каждый аннулированный билет получать компенсацию в 350 евро. Это может обойтись аэропорту в 4,2 миллиона евро в день.
Мы смогли убедить немногие авиакомпании, которые еще могли что-то сделать. Мы видим, что авиакомпаниям очень трудно ограничить количество пассажиров в краткосрочной перспективе.
– отметил представитель аэропорта.
Он добавил, что финансовое поощрение будет действовать, пока в "Схипголе" не будет виден эффект от запланированного сокращения. Но оно начнется после того, как независимый координатор слотов заключит соглашение с авиакомпаниями.