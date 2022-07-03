Куда пойти и что посмотреть в Барселоне: афиша мероприятий на июль 2022 года

Испания интересна в любое время. В течение всего года жителей и гостей страны ждут различные культурные и познавательные мероприятия.

Сегодня же мы собрали в одном месте самые интересные события Барселоны, запланированные на июль. Поэтому выбирайте мероприятие по душе и планируйте культурную программу с родными или друзьями.

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Афиша событий Барселоны на июль 2022

Рок-фестиваль Rock Fest Barcelona

KISS, Alice Cooper и Nightwish возглавят Barcelona Rock Fest в 2022 году.

Когда: до 2 июля

Пляжный фестиваль электронной музыки Barcelona Beach Festival

На мероприятии будут зажигать Armin Van Buuren, Marshmelo и многие другие.

Когда: 2 июля

Фиеста района Сан-Пере, Санта-Катерина и Ла-Рибера.

Множество разнообразных уличных мероприятий в честь одного из самых древних районов города.

Когда: до 3 июля

Пивная ярмарка в Побленоу

На La Fira del Poblenou 2022 будут представлены 65 отечественных и зарубежных крафтовых пивоварен с более чем 300 сортами пива.

Когда: 1 – 3 июля

Пало Маркет Фест Верано

Ежемесячный рынок с дизайном, музыкой и фуд-кортами в садах Побленоу.

Когда: 2 – 3 июля

Cruilla

Еще один большой фестиваль музыки. Выступят Residente, Hot Chip, Meute, Rozalén, Seeed и другие.

Когда: 6 – 9 июля

Музыкальный фестиваль "Festival Pedralbes" в королевских садах

Кроме крутой локации, здесь отличный лайн-ап и недорогие билеты. К примеру, Джосс Стон выступит 4 июля, а Агнес Обель – 9 июля, концерт Джесси Джей запланирован на 20-е.

Когда: до 24 июля

Cine al aire libre

На пляже Сан Себастьян, у крепости Монжуик и у павильона Мисс Ван Дер Роэ покажут новые и классические шедевры кинематографа.

Когда: до 18 июля

Talent Jazz Pedrera

На крыше дома Мила пройдут джазовые концерты.

Когда: каждый четверг и пятницу до 29 июля.

Cap Roig Festival

На 22-м фестивале Cap Roig выступят такие мировые звезды как Кристина Агилера, Стинг, Себастьян Ятра, Камило и другие.

Когда: с 22 июля по 15 августа

El millór diseño del any

Выставка из 500 объектов "Лучший дизайн года" в Музее дизайна.

Когда: до 28 августа

Nits de Blues

До 31 августа блюзовые ночи каждую среду в музее под открытым небом Poble Espanyol.

Dones. Entre Renoir y Sorolla

Покажут 44 картины лучших импрессионистов с женским лицом в Museo Diocesa.

Когда: до 25 сентября.

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