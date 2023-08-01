Туристам стали предлагать страховку от жары

С таким предложением выступил американский страховой стартап Sensible Weather, ранее запустивший полисы для туристов на случай экстремальных осадков.

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В скором времени мы предложим защиту от экстремальных температур. Мы обнаружили, что путешественники имеют разные ожидания относительно того, что такое "слишком жарко", в зависимости от того, куда и когда они куда-то устремляются,

– объяснил исполнительный директор Sensible Weather и бывший климатолог Ник Кавано.

По мере выпуска продукта разработчики будут менять предложение, пока не найдут "золотую середину" для того или иного клиента, местоположения и времени года.

Что она будет давать?

Предложение на случай экстремальной жары будет следовать тем же принципам, что страховка Sensible Weather на случай сильных дождей. По ее условиям, когда метеорологические спутники обнаруживают ливень, застрахованные клиенты автоматически получают выплату: компенсация обычно выплачивается за каждый день, когда на период с 8:00 до 20:00 выпадает два или более часа дождя.

По словам Кавано, в случае с экстремальной жарой могут предполагаться разные платежи в зависимости от строгости температуры. К примеру, +35 градусов или более могут возместить 50%, а +40 градусов или более могут возместить 100%.

Цель состоит в том, чтобы создать покрытие, максимизирующее ценность для потребителя, сохраняя при этом доступную цену и позволяя нам покрывать наши финансовые риски.

Пожары на курортах из-за жары: коротко

Этим летом миллионы отдыхающих в Европе столкнулись с тем, что их поездки были сорваны из-за того, что две сильные волны тепла – Харон и Цербер – вызвали повышение температуры до 47 градусов Цельсия и серию лесных пожаров в разных странах. На прошлой неделе они вспыхнули на нескольких популярных курортах южной Европы. В Греции туристов массово эвакуировали с райских островов, а в Сицилии закрыли аэропорт.