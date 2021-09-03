Żabka будет продавать ваучеры на врачебные консультации

Сеть Żabka объявила о новом предложении для клиентов. Теперь посетители магазинов могут приобрести ваучер на разговор с врачом, который будет проходить в телеформате.

Посетителей Żabka, которые приобретут специальные ваучеры, будут консультировать медики компании HomeDoctor. Такую услугу Żabka решила ввести накануне возможной новой волны пандемии.

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Какие ваучеры продает Żabka

В сети предлагают ваучеры на врачебную телеконсультацию следующих двух видов:

советы от терапевта – цена 55 злотых (около 385 гривен);

разговор с врачом узкой специализации – 75 злотых (примерно 525 гривен). В этом случае покупатель можно выбрать среди 16 специалистов: аллерголога, эндокринолога, дерматолога, ортопеда, пульмонолога, гинеколога, диетолога и других.

Как использовать ваучер на медицинскую консультацию от Żabka

Чтобы воспользоваться услугой, нужно предварительно заказать телеконсультацию онлайн или по телефону 22 688 79 25. При регистрации нужно указать код ваучера.

Консультация в дистанционном режиме с врачом может начаться даже через 15 минут после бронирования.

Представитель HomeDoctor, кроме словесных советов, может выписать также рецепт лекарства или больничный в электронном режиме.

Стоит обратить внимание на то, что код ваучера от Żabka имеет ограниченное время эксплуатации. Им следует воспользоваться в течение трех месяцев после покупки.