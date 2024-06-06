Без адской жары и толпы туристов: 9 "тайных" европейских курортов на лето 2024 года

Во время летнего отпуска все больше людей выбирают пляжные курорты. Однако, поскольку температура воздуха летом продолжает стремительно расти, палящая жара делает отдых на море все более сложным, даже на побережье. Это побудило внимательнее присмотреться к потенциалу пляжных курортов северных широт – менее исследованного варианта, который может предложить передышку от душной летней жары.

Заметной тенденцией является то, что в этом году количество бронирований на курортах с прохладной погодой выросло на 77% по сравнению с 2023 годом. Такой значительный рост свидетельствует о потенциальном смещении из популярных жарких направлений, таких как Испания или Турция, в более холодные регионы, таких как Скандинавия.

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Остров Тексел, Нидерланды

Тексел, самый большой из 14 Западно-Фризских островов, расположен в Ватском море у северного побережья Нидерландов, предлагает посетителям целый ряд развлечений и достопримечательностей. С максимальной дневной температурой от 18°C до 21°C в течение летних месяцев с июня по август, остров также время от времени переживает волны сильной жары.



Остров Тексел / Фото texel.net

Одной из главных достопримечательностей для туристов является природный парк на острове, где посетители могут исследовать природные тропы, участвовать в экскурсиях для наблюдения за птицами, а также следовать хорошо промаркированными пешеходными и велосипедными тропами. Это делает Тексел популярным местом для любителей активного отдыха и природы.

Рюген, Германия

Рюген признан самым большим островом Германии, расположенным в Балтийском море у северо-восточной оконечности страны. Остров может похвастаться природными заповедниками с лагунами, буковыми лесами с живописными пешеходными тропами и легендарными белыми прибрежными скалами национального парка Ясмунд, охраняемого ЮНЕСКО.

Кроме того, энтузиасты железнодорожного транспорта могут посетить историческую железную дорогу Rushing Roland, старую паровую железную дорогу на острове.



Рюген / Фото iStock

Лесе, Дания

Остров Лесе, расположен в проливе Каттегат между датским Фредериксгавеном и шведским Гетеборгом, может похвастаться наибольшим количеством солнечных часов в Дании.

Кроме наслаждения солнечными пляжами острова, посетителям рекомендуется посетить солеварни, где соль вываривают по средневековым технологиям. Для получения уникального культурного опыта рекомендуется также посетить традиционные дома Леса, покрытые водорослями.



Остров Лесе / Фото @shaleewanders

В Лесе лето означает начало сезона омаров, когда местные рестораны предлагают этот деликатес в различных блюдах, таких как супы и пицца.

Вен, Швеция

С целью содействия устойчивому туризму, посетителей острова Вен, расположенного в проливе Эресунн между Швецией и Данией, призывают отказаться от автомобилей и вместо них использовать желтый велосипедный парк для исследования острова.



Остров Вен / Фото ilandskrona.se

Кстати, любители велоспорта теперь могут наслаждаться живописными маршрутами, пролегающими мимо музея Тихо Браге, который рассказывает о жизни выдающегося астронома 16 века. Кроме того, винокурня Spirit of Ven предлагает экскурсии и дегустации виски для посетителей. Во время путешествия велосипедисты могут сделать перерыв на фику, шведский термин для неторопливых остановок на кофе и пирожные, в уютных кафе острова.

Для живописных впечатлений можно устроить пикник на вершине 40-метровых склонов Вена, известных в народе как Бакафаллен, откуда открывается потрясающий вид на море.

Также в этот перечень входят:

Аландские острова, Финляндия, Сааремаа, Эстония, Сан-Мигель, Азорские острова, Сент-Мартинс, Великобритания, Гран-Канария, Испания.

К слову, чтобы в Европе найти плохое место для купания, – надо еще постараться. Статистика – просто поражает: качественными признали 85% всех зарегистрированных пляжей – какие именно.