Грызут ногти, не платят за ужин и еще 7 необычных особенностей испанцев
1 января 2023, 17:07Читати новину українською
Источник:ютуб-канал MeGustaTV
Если речь заходит об испанцах, то первое, что приходит на ум – это их общительность, коммуникабельность и громкие разговоры. Но это не все особенности коренных обитателей Испании.
Так, есть еще несколько черт и отличий, которые присущи испанскому народу. Своими наблюдениями, чем еще отличаются испанцы, поделилась Алина Кабакова – девушка больше семи лет назад переехала из Киева в Испанию, где основала собственную компанию, которая помогает иностранцам иммигрировать в страну.
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9 особенностей испанцев
- Испанцы умеют отдыхать и не берутся за излишнюю работу.
- "No pasa nada" (ничего страшного) – как мантра-ответ на любую ситуацию.
- Многие испанцы грызут ногти. А через Covid-19 теперь они делают это хотя бы с помытыми руками.
- В выходные всегда собираются всей семьей, и ужин в воскресенье со всеми бабушками и тетками для многих испанских семей – это обязательный ритуал.
- Испанцы очень любят собак. Много шуток ходит о том, что некоторые любят собак больше, чем своих партнеров и заводят очередного щенка вместо ребенка.
- Жители Испании всегда поздно ужинают. Когда уже начинается ночь, они только начинают заказывать стартеры.
- Испанцы ценят естественную красоту. Многие не закрашивают седину, не носят каблуков и уж точно не пойдут под нож пластического хирурга из-за каких-то особенностей тела.
- В кафе или ресторане принято, что каждый платит за себя. Испанский мужчина вряд ли оплатит ужин за двоих на первом свидании.
- В семье принято распределять бытовые обязанности поровну.