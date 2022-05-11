Думаем, вы не будете спорить, что важным фактором успешной и быстрой адаптации в чужой стране есть язык. Чтобы лучше поладить с поляками, мы подготовили краткие объяснения десяти коварных слов, через которые вы можете стать заложником неудобной ситуации.

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10 коварных польских слов

  • Слова радуюсь и причесываюсь (cieszę się и czeszę się) хоть и пишутся похоже, звучат все же по-разному. Мягко нужно произносить cie в слове cieszę się и твердо cze – в czeszę się.
  • Owoce – это совсем не овощи, а – фрукты.
  • Uroda – не оскорбительное слово, а, напротив, описывает красоту.
  • Zapomnieć означает забыть, а zapamiętaćзапомнить.
  • Жительница ПольшиPolka
  • Palaczka означает курильщик.
  • Ja się rozbieram означает я раздеваюсь, а не то, что человек в чем-то хорошо разбирается.
  • В польском языке слова "смогти" не существует. Не стоит говорить jutro mogę przyjść (я могу прийти завтра), а правильно сказать эту фразу можно так – jutro będę mógł.

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