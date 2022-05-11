Думаем, вы не будете спорить, что важным фактором успешной и быстрой адаптации в чужой стране есть язык. Чтобы лучше поладить с поляками, мы подготовили краткие объяснения десяти коварных слов, через которые вы можете стать заложником неудобной ситуации.
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10 коварных польских слов
- Слова радуюсь и причесываюсь (cieszę się и czeszę się) хоть и пишутся похоже, звучат все же по-разному. Мягко нужно произносить cie в слове cieszę się и твердо cze – в czeszę się.
- Owoce – это совсем не овощи, а – фрукты.
- Uroda – не оскорбительное слово, а, напротив, описывает красоту.
- Zapomnieć означает забыть, а zapamiętać – запомнить.
- Жительница Польши – Polka
- Palaczka означает курильщик.
- Ja się rozbieram означает я раздеваюсь, а не то, что человек в чем-то хорошо разбирается.
- В польском языке слова "смогти" не существует. Не стоит говорить jutro mogę przyjść (я могу прийти завтра), а правильно сказать эту фразу можно так – jutro będę mógł.
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