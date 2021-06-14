7 парижских кафе, где хорошо читается: советы от Ирэны Карпы

Украинская писательница Ирэна Карпа уже давно живет и работает во Франции. В своем блоге на платформе инстаграма она часто рассказывает о парижском стиль жизни. Так, в одном из постов Ирэна поделилась названиями ее любимых парижских кафе.

По словам Ирэны Карпы, в этих заведениях хорошо читаются книги. Также она попутно посоветовала обходить кафе De Metro, что на Сен-Жермене, ибо там можно столкнуться с "фирменным хамством" официантов. Посетить это заведение писательница в шутку посоветовала тем, кто хочет "экстремально лечить" завышенную самооценку.

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7 парижских кафе, где хорошо читается, по советам Ирэны Карпы

Café St Régis на острове Сен-Луи – это место Ирэна Карпа назвала идеальным для чтения. Каждый столик у окна превращается в террасный, потому что стекла раздвигаются. В заведении ощущается непретенциозность, а если удачно сесть на террасе, то будет видно Собор Парижской Богоматери. Ирэна поделилась, что это место очень любит ее муж.

Café Saint Victor, что напротив архитектурно знакового Maison de Mutualité – место очаровывает тройной террасой. Ирэна рассказала, что в заведении расслабленные официанты, бархатные диванчики и неплохой выбор напитков.

Les Editeurs на Одеоне – писательница советует сразу идти на второй этаж, поскольку там менее людно и шумно. В эту кофейню можно приходить без книги, ведь там присутствует библиотека. Среди прочего, в заведении вкусная, хоть и дороговатая по средним меркам пища, и щедрые порции оливок и орехов к заказному бокалу. А еще там спокойные, привыкшие к интеллигенции официанты.

Café Malongo на улочке Сант-Андре-дез-Ар – это заведение Ирэна Карпа назвала "хипстерским уголком" с приличной как для Парижа кофе. Это место привлекает высокими коворкинговыми столами из грубого дерева, хорошим Wi-Fi и вкусными напитками.

Кафе в саду Musée de la vie Romantique – музей, по словам автора, скучноватый, а вот сад – прекрасный.

Вот где можно затеряться в зелени и хорошем чтиве, если спина не запротестует против металлического садового стула,

– поделилась Ирэна Карпа.

Люксембургский сад – украинка отметила, что парижане там читают, сидя на стульях и шезлонгах. Также в этом месте можно насладиться качественным кофе и мороженым.

Brasserie Barbes – для тех, кто отправляется в сторону Монмартра или всего 18 района Парижа. Ирэна Карпа советует идти на этаж, где зимний сад, и попробовать там полезные смузи и фреши во время бранча.