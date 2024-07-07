7 "секретных жемчужин" по всей Европе: какие пляжные направления выбрать, чтобы избежать толпы

Во время пика летнего сезона отпусков многие популярные европейские пляжи переполнены, что потенциально может ухудшить качество отдыха путешественников. Тем не менее Европа предлагает множество менее посещаемых пляжных направлений, где туристы могут насладиться более спокойным и приятным отдыхом.

Эксперты составили список лучших малоизвестных пляжных направлений Европы, выделив семь "тайных жемчужин". Там посетители могут насладиться солнечными ваннами как можно дальше от толпы.

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7 лучших малоизвестных пляжных направлений Европы без толпы

Алентежу, Португалия

В то время как туристы стекаются на переполненные пляжи курортного региона Алгарве, соседний регион Алентежу на севере Португалии остается спокойной альтернативой. Несмотря на такую же солнечную погоду, Алентежу предлагает более спокойный отдых, с дизайнерскими бутик-отелями, живописными пешеходными маршрутами и волшебным городком Эвора, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Живописное побережье региона, характеризующееся мягкими пляжами, высокими скалами и причудливыми рыбацкими деревнями, предоставляет возможности для серфинга и наблюдения за дельфинами вдали от шумной толпы.

Паксос, Греция

Путешествие на уединенный греческий остров Паксос может показаться сложным, но усилия хорошо компенсируются по прибытии. Расположенный всего в часе езды на катере от шумного острова Корфу, Паксос предлагает посетителям спокойные пляжи и уютные таверны, где подают свежевыловленную рыбу и салаты из брынзы.

Туристы могут наслаждаться неспешными прогулками по живописным холмам, меловыми скалами, оливковыми рощами и блестящими бухтами, что делает Паксос идеальным местом для тех, кто ищет спокойного отдыха.



Греческий остров Паксос / Фото Unsplash

Восточное побережье, Корсика

Средиземноморский остров Корсика, известный своими шумными пляжными барами, роскошными отелями и яхтами миллиардеров, давно стал магнитом для туристов. Однако путешественникам, которые стремятся убежать от толпы, советуем держаться подальше от южного побережья, а также города Бастия и столицы Аяччо.

Зато эксперты рекомендуют исследовать недооцененный восточный регион острова, где длинные песчаные пляжи встречаются с тихими деревнями. Хотя удобств здесь может быть немного, посетителям обещают безмятежную и расслабленную атмосферу.

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