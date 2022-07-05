7 лайфхаков по поиску жилья в Испании
5 июля 2022 , 19:39Читати новину українською
Источник:ютуб-канал MeGustaTV
В Испании значительно возросло количество украинцев, ищущих жило в стране. Да и это не удивительно, ведь спасаясь от войны, многие наши граждане отправляются в Европу.
И чтобы поиск жилья в Испании не показался еще тем квестом, собрали основные советы по этому поводу. Здесь вы узнаете о нюансах, которые помогут без лишних хлопот найти квартиру, которая будет отвечать всем вашим требованиям.
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Как найти квартиру в Испании
- Личный визит. Не решайтесь арендовать ничего удаленно, онлайн или по фото. Приходите в квартиру и придирчиво осматривайте, нюхайте, присматривайтесь к каждому сантиметру.
- Размер имеет значение. Важно учитывать площадь и планирование в соответствии с количеством проживающих в квартире лиц.
- Не верьте фото. Объект может быть как лучше, так и хуже, чем он смотрится на снимке в интернете.
- Домашние питомцы. Испанцы, везде прогуливающиеся с песиками, самих арендаторов с пушистиками неохотно принимают. Даже квартиры без мебели иногда не хотят сдавать жильцам с животными.
- Учитывайте район. Где тихо там, скорее всего, живут преимущественно пенсионеры. И, соответственно, выбор заведений будет скромным. А там, где время проводит молодежь, может круглосуточно не быть покоя. А еще через бар внизу могут быть шум и тараканы, через школу под окном – крики детей, через море через дорогу – песок на балконе и плесень на стенах. Так что обращайте внимание на все.
- Документы. На подготовку документов иногда уходит больше времени, чем просмотр самих квартир. Как минимум, приведите свои документы в логический порядок и переведите их на испанский. Аренда квартиры иногда, как найм на работу – вам нужно выгодно себя презентовать.
- Наберитесь терпения. В Испании только поезда скоростные. Поэтому заранее запаситесь терпением и поймите, что домик мечты у моря иногда придется искать целые недели и месяцы.
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