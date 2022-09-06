В Польше снова выдают украинцам 500 злотых на лекарства: как присоединиться к программе

Украинцы в Польше могут снова воспользоваться программой Health4Ukraine, разработанной гуманитарной организацией Direct Relief. По ее условиям, беженцам из Украины доступно бесплатное лекарство на сумму до 500 злотых.

Воспользоваться помощью по программе Health4Ukraine могут все украинцы, прибывшие в Польшу после 24 февраля текущего года. Каждому, кто присоединится к инициативе, будет выдан индивидуальный код участника. Он позволит получить в польских аптеках медикаменты на сумму 500 злотых.

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Как присоединиться к программе Health4Ukraine

Чтобы зарегистрироваться в качестве участника, нужно заполнить онлайн-форму. После этого личный код придет на электронную почту, которую вы укажете в регистрационной форме. Если гражданину Украины еще не исполнилось 18 лет, заявку должны подать его родители или опекуны.

Какое лекарство можно получить

350 злотых – приобретение лекарства в аптеках по рецепту;

150 злотых – приобретение лекарств и продуктов, отпускаемых в аптеках без рецепта.

Как долго действителен код на получение бесплатного лекарства

Чтобы получить бесплатную помощь, необходимо предъявить документ, подтверждающий оформление номера PESEL.

Коды, выданные после 1 сентября 2022 года, имеют срок действия до последнего дня работы программы – 31 декабря 2022 года. Но если участник не воспользуется кодом при покупке в аптеке в течение 45 дней с даты выдачи, то код будет деактивирован. Выделенные средства будут возвращены в фонд и будут использованы для помощи другим участникам программы.