Половина украинцев в Польше имеют работу максимум на три месяца: что об этом думают эксперты

Компания Personnel Service провела анализ польского рынка труда. Удалось выяснить, что 47% эмигрантов из Украины работают в Польше не более трех месяцев. А каждый третий украинец приезжает на полгода.

Лишь 4% эмигрантов намерены остаться работать в Польше на срок более года. При этом 65% респондентов заявили, что хотят при случае приехать работать в эту страну снова.

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Объяснение экспертов

Такие цифры можно объяснить тем, что большинство трудовых мигрантов из восточной Европы – это сезонные работники.

Следствием краткосрочной и круговой модели миграции является трудоустройство работников из Украины на низком уровне. Возможность легальной работы только на полгода означает, что многим компаниям невыгодно инвестировать в подготовку персонала с Востока на высшие должности,

– объясняет ситуацию глава компании Personnel Service Кшиштоф Инґльот.

Однако, президент правления компании отметил постоянную тенденцию роста, что касается лучших предложений работы работникам из-за восточной границы. Например, в 2019 году специализированные должности занимали 4% работающих украинцев, а в 2021 году – уже более 12%. Если новый проект миграционной политики Польши будет реализован, говорит эксперт, эти показатели будут расти.

Эксперты отметили, что проект "Польская миграционная политика: направления деятельности 2021 – 2022" предусматривает пополнение дефицита на рынке труда в значительной долей высококвалифицированных иностранцев и квалифицированных рабочих. Положение проекту, среди прочего, говорят о:

увеличение количества иностранцев, которые выполняют дефицитные профессии, в частности в медицинской сфере;

привлечение в Польшу иностранцев, обучающихся на специальностях важных с точки зрения государственной политики развития, учитывая технические и ИТ-факультеты;

упорядочение процесса признания квалификаций, иностранных сертификатов и дипломов.

Это очень хорошее направление изменений, тем более, что работники из Украины часто работают в Польше ниже своего образования и квалификации, отмечают организаторы проекту.

Интересно, что в вышеупомянутом исследовании компании Personnel Service половина опрошенных имеют высшее образование. При этом 71% из них занимают в Польше должности пониже, чем позволяют полученные ими квалификации. Например, каждый пятый респондент работает в сфере услуг. Лишь 5% опрошенных выполняют умственный труд. Менее 1% принадлежат к управленческому персоналу.