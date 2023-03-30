Маршруты для весенних прогулок в Польше: 5 живописных горных троп
Источник:телеграм-канал Варшава 36.6
Польша среди прочего славится своей природой и горными видами. Если вы любите активный отдых и походы, обязательно добавьте в свой список "must visit" этих 5 горных троп.
Так, сегодня расскажем о пятерке самых красивых горных троп Польши, которые точно стоит посетить. Готовьте свои рюкзаки и покорите один из горных маршрутов. Удивительные пейзажи, чистый воздух и незабываемые впечатления гарантированы!
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Поход на гору Три Короны в Пенинах
У подножия горы протекает река Дунаец, а на вершине с апреля по октябрь открыта смотровая площадка. К вершине ведут 4 тропы, но самая популярная – желтая, начинается из города Krościenka nad Dunajcem от рыночной площади. Время прохождения примерно 4,5 часа.
Поход в гору Три Короны в Пенинах / Фото nocowanie
Тропа к вершине Szczeliniec Wielki Столовых гор
Тропинка ведет через каменный лабиринт и узкие ущелья. Маршрут несложен и занимает 1,5 часа. Чтобы добраться до начала, нужно приехать в город Kudowa Zdrój, а оттуда – в село Karłów автобусом. Там начинается маршрут по желтой тропе, а через километр – по зеленой. Вход в каменный лабиринт стоит 12 злотых для взрослого.
Переход через Orla Perć в Dolinie Pięciu Stawów в Татрах
Это самый сложный маршрут в Татрах. Очень живописен, но рекомендуется только опытным альпинистам. Начинать его нужно с перевала Zawrat (красная тропа), куда можно добраться от Закопаного.
Переход через Orla Perć в Dolinie Pięciu Stawów в Татрах / Фото fhancuskihhabia
Czerwone Wierchy в Татрах
Czerwone Wierchy – это 4 вершины, окруженные долинами. Несложный и хороший маршрут, но достаточно длинный – занимает 9 часов. Начать поход лучше из села Kościelisko, куда можно доехать автобусом из Закопаного. Часть маршрута проходит через Словакию.
Тропа к горе Śnieżka в Карконошах
Śnieżka – самая высокая гора Карконош, расположенная на границе с Чехией. Основной маршрут проходит там по желтой тропе из города Karpacz. Дорогой будет храм в норвежском стиле, перевезенный сюда в 19 веке и группы гранитных скал, а на вершине Снежки – метеорологическая обсерватория. Время прохождения – 4 часа.