5 слов, передающих шведский стиль жизни

Швеция ассоциируется в украинцев с качеством, хорошим дизайном и ответственным потреблением. Местные жители знают, как достичь гармонии и счастья. Предлагаем подборку интересных терминов, которые невозможно перевести одним украинским словом.

Каждая из указанных дефиниций является определенной философией, которую исповедуют шведы. В них точно можно поучиться тому, как наслаждаться привычными, на первый взгляд, вещами.

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Fredagsmys

Fredagsmys является одной из самых популярных шведских традиций. Понятие состоит из двух слов: fredag ​​(пятница) и mys (уют). Слово означает уютный пятничный вечер, который проводят с близкими: семьей или друзьями.

Главные атрибуты Fredagsmys: диван с пледами и подушками, телевизор, простые закуски и вкусные напитки.

Fredagsmys означает уютный вечер пятницы с родными / Фото Unsplash

Fika

Это слово предполагает шведскую традицию делать краткий перерыв в работе на кофе. Fika помогает отдохнуть, отвлечься и уделить время коллегам. Это своего рода ритуал, который является важной частью шведской культуры.

Важное замечание: на Fika никогда не ходят поодиночке. В этом перерыве важно общение с друзьями и укрепления отношений.

Традицию Fika поддерживают в каждой компании. Часто перерыв на кофе даже прописан как правило во внутренних документах. А еще в большинстве корпораций есть комната для Fika с кофеваркой и закусками.

Fika означает перерыв на кофе с сотрудниками / Фото Unsplash

Jantelagen

Малиновый костюм, толстая золотая цепочка на шее, часы за тысячи евро – все это не про шведов. В стране существует негласное правило не выделяться. Jantelagen изображает философию минимализма и скромности. То есть, диктует не хвалиться достижениями и состояниями. Даже крупные бизнесмены, политики и члены королевской семьи ведут скромный образ жизни.

Jantelagen изображает философию минимализма и скромности / Фото Unsplash

Sommarstuga

Sommarstuga – это деревянный коттедж ярко-красного цвета с белыми оконными рамами, построенный где-то на опушке леса или на берегу маленького озера. Там шведы наслаждаются природой и жизнью в моменте.

Sommarstuga – это своеобразный деревянный коттедж / Фото bzh.life

Jämställdhet

Принцип равноценности каждого индивида независимо от пола, религии, этнического происхождения, возраста, сексуальной идентичности в Швеции воспитывают всю жизнь. Jämställdhet рассказывает именно об этом.

Термин касается также и темы феминизма. Интересно, что в Швеции почти половина депутатов в парламенте – женщины. А еще трижды в истории Швеции женщина становилась министром обороны.

Jämställdhet – это шведская философия равенства / Фото Unsplash