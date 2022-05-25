5 саркастических фраз на испанском, в которых просматривается черный юмор

25 мая 2022 , 20:46
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Источник:

телеграм-канал ИСПАНИЯ | ПЕРЕЕЗД

Многие убеждены, что испанцы – один из самых добрых народов. Но у них, как и практически в каждой национальности, часто бытует черный юмор.

Чтобы узнать местных жителей поближе, мы подготовили 5 саркастических фраз. Следует сказать, что они популярны в этой стране. Полезной эта небольшая подборка может стать для тех, кто сейчас адаптируется в Испании.

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5 фраз на испанском, в которых просматривается черный юмор

Cuando una puerta se cierra, otra se abre. O puedes abrir la puerta cerrada, así es como funcionan las puertas.

  • "Когда одна дверь закрывается, другая открывается. Или можешь открыть закрытую дверь, ведь вообще-то так и функционируют дверь".

Eras mi Coca Cola, pero ahora bebo vino.

  • "Ты была моей кока-колой, но сейчас я пью вино".

El silencio es oro. La cinta adhesiva es plata.

  • "Молчание – золото, скотч – серебро".

Si prometo que te extrañaré, ¿te irás?

  • "Если я пообещаю, что буду скучать по тебе, то ты уйдешь?"

Estaría de acuerdo contigo, pero entonces ambos estaríamos equivocados.

  • "Я бы с тобой согласился, но тогда мы будем оба ошибаться".

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Автор: Назарій Сорока