Еще есть чем удивить: 5 "скрытых сокровищ" Европы, которые подойдут даже бывалым туристам

Туристы, казалось бы, исчерпали все свои возможности в Европе. Каждый из них успел объездить ее вдоль и поперек, и уже совсем нечем удивиться. Однако, это не так, ведь каждый уголок планеты может предложить настоящие жемчужины, спрятанные от человеческого глаза.

Так, опытная путешественница Мэгги Канко назвала 5 малоизвестных туристических направлений в Европе. Они точно смогут удивить туристов в 2024 году.

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5 "скрытых сокровищ" Европы

Вильяхойоса, Испания

В рейтинге первое место заняла популярная испанская дестинация, известная своими живописными пляжами и идеальными условиями для отдыха.

Вильяхойоса, расположена на залитых солнцем берегах Коста-Бланки, – это именно то, что вы можете себе представить, услышав о тихом приморском городке,

– описывает локацию путешественница.

В этом месте – красочные дома на берегу моря, набережные с пальмами, песчаные пляжи и дешевая, но аппетитная еда.

Улочки Вильяхойоса / Фото Unsplash

Арес дель Маэстре, Испания

Живописный город на вершине холма демонстрирует богатое культурное наследие Испании за пределами ее известных пляжей. Благодаря старинным каменным домам и выдающемуся замку 13 века, посетители могут окунуться в историческое путешествие во времени.

Примоштен, Хорватия

Этот городок станет идеальным выбором для тех, кто давно хотел исследовать Хорватию, но не хочет иметь дело с толпами туристов в Дубровнике.

Можно отдыхать на рыхлом песке побережья Далмации и плавать в голубых водах Адриатики, но все это будет в тихом и уединенном месте.

Плавучий поселок Бокоди, Венгрия

Многие туристы недооценивают венгерскую сельскую местность, однако там можно найти кое-что интересное. Прямо над озером Бокоди расположены несколько красочных деревянных домов, построенных на сваях, что создает иллюзию того, что все это место плывет.

Плавучий поселок Бокоди / Фото @bokehm0n

Но прежде чем вы соберете чемоданы, хочу отметить, что это достаточно отдаленное место, и любоваться домами можно будет только издалека – в конце концов, это частная собственность. Но виды на рассвете настолько волшебные и сюрреалистичные, что, на мой взгляд, приехать сюда все же стоит,

– предупредила путешественница.

Наантали, Финляндия

В живописном финском курортном городке посетители могут найти отдых в соответствии со своими предпочтениями. От причудливого старого города и ярких деревянных домиков до шумной, но уютной гавани, кишащей рыбацкими лодками, – здесь каждый найдет себе занятие по душе.

Известный особняк Култаранта, служащий официальной летней резиденцией для президента страны, является достопримечательностью в этом районе. Посетителям предлагается исследовать потрясающую местную архитектуру, полюбоваться панорамными видами и прогуляться живописными тропами, чтобы получить действительно незабываемые впечатления.