5 лучших санаториев Европы: где отдохнуть и оздоровиться за границей

Наш организм нуждается в регулярном отдыхе и лечении, поэтому многие люди выбирают санатории для улучшения своего здоровья. Кроме этого, часто украинцы присматриваются к зарубежным профилактическим мерам.

В Европе существует множество известных и высококачественных санаториев, предлагающих различные методы лечения и оздоровления. Заграница 24 при поддержке TransferGo подобрал лучшие заведения, предоставляющие широкий спектр услуг: от спа-процедур до медицинского лечения.

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Монтекатини-Терме (Италия)



Лучший лечебный курорт Италии / Фото italy4.me

Если вы планируете отдых, сочетающий прекрасные виды, солнце и еще омоложение, тогда в Монтекатине-Терме есть все для этого. Курорт расположен в одном из самых живописных регионов Италии – Тоскане между Флоренцией и Тирренским морем. Следовательно, роскошные панорамы и настоящий итальянский колорит гарантированы.

В санатории находятся 5 минеральных источников, вода в которых богата йодом, соли и сульфатами, а также целебные грязи на основе вулканической глины. Монтекатини-Терме предлагает множество термальных центров, после посещения которых можно проститься с болезнями опорно-двигательного аппарата. Также заведение имеет питейные курсы, лечебную физкультуру, разнообразные массажи, криотерапию, акупунктуру, косметологические программы и многое другое.

Цена: от 1500 евро за недельный лечебный курс с проживанием в санатории.

Франтишковы Лазне (Чехия)



Недорогой курорт в Чехии / Фото Amigo

Франтишковы Лазне – небольшой городок в Чехии, где проживает всего 5,2 тысячи жителей. Здесь можно насладиться старыми домами, прекрасно сохранившимися до сих пор, и почувствовать преимущества современной инфраструктуры, отвечающей всем требованиям и потребностям XXI века.

Как бальнеологический курорт Франтишковы Лазне известен с 1827 года. Тогда здесь и заработали 24 источника. Воды в санатории богаты углекислотой, хлором и натрием, а также сульфатами и гидрокарбонатом. Помимо лечебных ванн здесь предлагают питьевые курсы и ингаляции. Также популярно грязелечение, основанное на применении высокоминерализованного железистого торфа.

Санаторий известен не только своими источниками, но и высоким уровнем подготовки медперсонала. Недаром здесь лечилась вся европейская культурная элита: Бетховен, Шиллер и Гете.

Цена: от 55 евро в сутки с лечением и трехразовым питанием.

Бад-Ишль (Австрия)



Горный курорт в Австрии / Фото Agoda

Бад-Ишль, как и большинство европейских курортов, известен своими термальными водами. Как Франтишков Лазне, он стал бальнеологическим центром в 1827 году, и его так же любили посещать знаменитости.

В австрийском санатории лечат грязями и минеральной водой, универсальной для очень широкого спектра болезней – гинекологических, дыхательных, органов пищеварения и т.д.

Но кроме лечения, посетителей ждет еще один бонус – невероятно красивая природа австрийского города.

Цена: от 100 евро в сутки с лечением и трехразовым питанием.

Колобжег (Польша)



Бюджетный польский курорт на берегу моря / Фото Golden

Колобжег – самый большой и популярный курорт центральной части Балтийского побережья Польши. Здесь идеальные условия для отдыха и лечения: чистое море, песчаные пляжи, леса, озера и особый микроклимат.

Местные лечебные минеральные воды и грязи содержат много ценных биологически активных веществ и привлекают людей из разных стран Европы. Основная специализация курорта – заболевания органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, ревматизм, болезни сердечно-сосудистой системы и нарушение обмена веществ.

Цена: от 50 евро в сутки по лечению и трехразовым питанием.

Константиновы Бани (Чехия)



Элитный чешский курорт / Фото Agoda

Старинный чешский курорт Константиновы Бани специализируется на лечении сердца и сосудов (хотя параллельно здесь можно подлечить и опорно-двигательный аппарат, и обмен веществ). Тем самым занимается и другой чешский городок – Подебсовет, где процедуры дешевле. В Константиновых Лазнях более углубленная терапия.

Разница есть и в воде: концентрация углекислого газа в минералке Подебрады составляет 2000 мг/литр, в Константиновых Банях – 3638 мг/литр. Поэтому если у человека есть проблемы с сердцем, лучше ехать в Баню.

Цена: Двухнедельный курс лечения в местных санаториях начинается примерно от 1000 евро (вместе с проживанием).

Теперь вы знаете, как отдохнуть и одновременно оздоровиться в Европе. А мы напоминаем, что у вас есть возможность поддержать своих родных и близких финансово. При этом поможет международный сервис перевода средств TransferGo. Также вы можете иметь дополнительный доход благодаря бонусной программе "Пригласи друга": делитесь своим кодом приглашения и получайте денежные бонусы!