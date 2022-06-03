5 идей для однодневного путешествия Польшей: куда отправиться и что посмотреть на выходных
Источник:инстаграм TransferGo Ukraine
Впереди выходные, а это прекрасная возможность устроить себе и родными небольшую культурную программу. Тем более что погода этому способствует.
Чтобы отвлечься от ежедневной рутины украинцам, которые сейчас из-за войны находятся в Польше, предлагаем организовать короткую прогулку по окрестным городкам и селам. Ловите идеи однодневных путешествий.
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Куда отправиться и что посмотреть в Польше за один день
Саник
Исторический городок ниже Жешува. Здесь река, красивые домики с острыми крышами и природа.
7 интересных мест в Санике
- Музей народной архитектуры
- Галерея Здислава Бексиньского
- Королевский замок (исторический музей)
- Городской парк Адама Мицкевича
- Скамья доброго солдата Швейка
- Костёл Воздвижения Креста Господня
- Тропа природы
Саник / Фото wikipedia
Калиш
Говорят, это один из старейших городов Польши, расположенный между Вроцлавом и Лодзем. Идеально подходит для неспешных прогулок. Здесь сказочный центр города, дышащий историей и уютный парк.
Что посмотреть в Калише
- Главная городская площадь
- Собор Святого Николая Епископа
- Пястов Замок
- Краевой музей
- Городская ратуша
- Центр рисования и графики Тадеуша Кулисевича
- Святилище Святого Джозефа
Калиши / Фото kalisz
Бренна
Расположен недалеко от города Катовице. Понравится, если любите пешие прогулки по холмам и тропинкам.
7 интересных мест в Бренни
- Здание Главпочтамта
- Пивоваренный завод Живец
- Костел Мартина Лютера
- Государственный музей Аушвиц-Биркенау
- Бабина гора
- Национальный парк Бабьегорский
- Костёл Святой Троицы
Бренна / Фото wikipedia
Казимеж Дольны
Живописный городок недалеко от Люблина и Радома. Идеально, чтобы выбраться на пикник у реки.
Что интересного есть у Казимеж-Дольны
- Королевский порт
- Площадь Рынок
- Поселение художников
- Старое еврейское кладбище
- Синагога
Казимеж-Дольны / Фото polska.travel
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Замосць
Уютный городок на востоке Польши для спокойных прогулок.
7 достопримечательностей
- Костел святой Екатерины
- Новые ворота Любельской крепости
- Колокольня Кафедрального собора
- Бастион VI в крепости Замость
- Львовские ворота
- Часовня на воде в Краснобруде
- Национальный парк Росточанский
Замость / Фото malopolska
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