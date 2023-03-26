В поисках лучшей жизни за границей: 5 фильмов, которые рассказывают истории иммигрантов

Полномасштабное вторжение России в Украину вызвало массовую иммиграцию украинского народа, и это стало нашей новой реальностью. Вот уже более года, как это явление приобрело среди украинцев новые смыслы. Подготовили на эту тему подборку лент, героями которых стали люди, покинувшие родину.

Тематика иммиграции в кино всегда вызывала особый интерес. Эти фильмы не только рассказывают о сложной судьбе людей, уехавших за границу в поисках лучшей жизни, но и показывают опыт взаимопонимания между культурами. Сегодня мы собрали пять фильмов об иммиграции, которые заставят вас переживать за судьбу героев каждой картины.

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5 фильмов об иммиграции

Без имени (Sin Nombre)

Фильм рассказывает о проблемах нелегальных иммигрантов. И в центре сюжета – история 15-летней Сайры из Гондураса, которая пытается уехать в США, и мальчика, попавшего в жестокую жизнь банды. Для молодежи переезд через границу – последняя возможность для нормальной жизни.

Sin Número / Фото filmaffinity

Испанка (L'auberge espagnole)

Молодому Ксавье стало скучно в родном Париже. И чтобы как-то разнообразить свою жизнь, он отправляется в Барселону, чтобы поступить в местный университет. Парень поселяется в маленькую квартирку вместе с деловой британкой, шумным итальянцем, жгучей испанкой, придирчивым немцем и неутомимым датчанином. Между эмигрантами постоянно возникают конфликты.

L'Auberge espagnole / Фото vogue

По ту сторону надежды (Toivon tuolla puolen)

Калед – сирийский беженец. На его родине уже много лет идет война, а единственная близкая родственница – сестра, которая уже давно перебралась в Финляндию. Мужчине нужно разыскать женщину, чтобы найти убежище в Европе.

Однажды сириец решается тайком пробраться на иностранное грузовое судно, чтобы добраться до ЕС. Едва выжив в тяжелых условиях морского путешествия, он наконец добирается до Хельсинки. Но здесь его ждут новые испытания.

Toivon tuolla puolen / Фото junes.kuvat

Вид на жительство (Green Card)

Французу предлагают хорошую работу в США, но чтобы жить и работать там легально, ему нужно разрешение на жительство. Самое простое – это женится на американке.

Green Card / Фото mubi

Бруклин (Brooklyn)

Фильм рассказывает об Эллис Лэйси, которую родители уговорили мигрировать из Ирландии в США. Девушка неохотно покидает свою родную ирландскую деревню и отправляется на поиски работы в Америку. Ей придется приноровиться к жизни в новой стране, и дается это не просто. Но трагические новости с родины вынуждают Эллис вернуться в Ирландию.

Brooklyn / Фото newyorker