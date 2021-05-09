До переезда в Польшу Наталья определенное время училась в США. Однако впоследствии сумчанка решила выбрать доступную страну, чтобы получить образование магистра, и так переехала в Варшаву, где и осталась жить.

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Зарплаты в Польше

Согласно данным Главного управления статистики Польши 2021 года, минимальная заработная плата составляет 2 800 злотых (около 20 840 гривен), а средняя – 5 568,82 злотого (почти 41 450 гривен).

Наталья считает, что на уровень заработков "клеймо" мигранта в Польше никак не влияет.

В 2014 году я сама столкнулась с тем, что мне платили вдвое меньше, чем полякам, фактически за тот же объем работы. Однако многое зависит от работодателя и наличия у работника легальных документов,

– рассказывает украинка.

Наталья об опыте работы в Польше / Фото инстаграм-страница novyktravel

Цены на продукты

Средний чек закупов на неделю в супермаркетах Польши составляет около 250 – 300 злотых (около 2 000 гривен).

Средняя цена на базовые продукты, в частности:

1 килограмм сахара – 2,49 злотого (18,50 гривны);

хлеб – 3,79 злотого (28,19 гривны);

1 литр молока – 2,89 злотого (21,50 гривны).

Аренда жилья

Стоимость аренды жилья, конечно, зависит от города проживания и конкретного района, а также от площади помещения. В среднем стоит рассчитывать на 2 000 злотых (около 14 900 гривен) ежемесячно за квартиру в Варшаве.

В Польше относительно дешевые услуги ипотеки, на которые могут рассчитывать иностранцы. Среднестатистическое капиталовложение в начале действия договора составляет 20% от общей стоимости жилья.

Сколько стоит арендовать жилье в Варшаве / Фото инстаграм-страница novyktravel

Где работает украинка

В Натальи с ее мужем в Варшаве уже 6 лет есть собственная аудиторская компания. До этого супруги пробовали себя во многих других отраслях бизнеса.

Девушка рассказывает, что вести собственное дело в Польше – не самое легкое занятие. Нужно учитывать налоги, аренду помещений, зарплаты работникам, оплату счетов, рекламу и ряд других аспектов.

Сейчас супруги строят агротуристический комплекс с животными, однако этот проект предприимчивой пары пока на стадии разработки.

Наталья с мужем имеют собственный бизнес / Фото инстаграм-страница novyktravel

Советы по переезду в Польшу

Наталья советует не спешить с переездом в Польшу, ведь не все в этой стране так хорошо, как часто рассказывают другие. Стоит учесть все риски и понять, что легализовать свое пребывание украинцам здесь довольно сложно.

Снимите розовые очки и продумайте худшие сценарии. Что будет, если вы потеряете рабочее место? На сколько хватит ваших сбережений? Легко ли будет вам или вашим детям адаптироваться? Никто ни на кого и нигде не ждет, следует думать о себе самом и рассчитывать исключительно на собственные силы,

– отмечает эмигрантка.