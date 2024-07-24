Туристам назвали 4 курорта в Турции "как в Греции", но намного дешевле

В свете погодных катаклизмов, повлиявших на отдых в Греции, и введения местными властями новых налогов для туристов, путешественники начинают изучать альтернативные направления для отдыха. Одним из таких направлений является Турция, где многие регионы все еще сохраняют дух богатого культурного прошлого Греции.

Однако, для тех туристов, которые не готовы расставаться с очарованием греческих поселков, но хотят больше безопасности и экономии, отличным вариантом может стать Турция. Какие 4 курорта такие "как в Греции", но гораздо дешевле, – читайте ниже!

К слову Хрустальные воды и золотистые пески: Lonely Planet назвал лучшие пляжи Греции в 2024 году

4 курорта Турции, способны заменить отдых в Греции

Бодрум

Курортная зона и исторический порт на Эгейском море, известный своим белоснежным Старым городом, украшенным яркими дверями и цветущими бугенвилиями, напоминает уютные рыбацкие поселки на греческих островах. Несмотря на многочисленные исторические памятники, такие как Бодрумский замок и античный театр, этот регион привлекает посетителей прежде всего как пляжное направление, предлагая километры песчаных пляжей вдоль бирюзовой воды.

Местная кухня и обычаи Бодрума, заселенного греками до того, как их вытеснили турки, находятся под сильным влиянием бывших греческих жителей. Греческий остров Кос лежит всего в двух десятках километров от побережья.



Бодрум / Фото Unsplash

В августе туристы могут найти более доступные варианты проживания в Бодруме по сравнению с Косом. В то время как четырехзвездочный отель на Косе может стоить 549 долларов за ночь, аналогичные предложения в Бодруме начинаются от 225 долларов. Кроме того, более дешевые номера в небольших бутик-отелях обычно стоят 60 долларов.

Мармарис

В оживленном городе Мармарис, расположенном на турецком Средиземноморье, посетители могут ощутить яркую атмосферу Бирюзового побережья. Известный своими кристально чистыми водами и либеральной социальной средой, Мармарис отличается от остальной Турции.

От отдыха на беззаботном муниципальном галечном пляже до прогулок по оживленной улице Бар-стрит с множеством непринужденных баров и ночных клубов, Мармарис предлагает что-то для любителей природы и любителей вечеринок. Это популярное направление, которое удовлетворяет самые разные интересы.

В Мармарисе, популярном туристическом направлении, расположенном всего в нескольких часах езды на пароме от греческого острова Родос, посетители могут рассчитывать на значительную экономию расходов на питание по сравнению с соседним Бодрумом. Согласно сообщениям, туристы в Мармарисе могут тратить примерно на 50 – 60% меньше на питание в ресторанах.



Мармарис / Фото Unsplash

Отели в Мармарисе также более доступны: самые дешевые предложения за скромный двухместный номер стартуют от 60 долларов, а средний номер в трехзвездочном отеле стоит от 85 долларов. Более люксовые отели с системой "все включено" стоят в пределах 350 – 400 долларов.

Сельчук

В маленьком, спокойном городке, расположенном в часе езды от Измира вдоль Эгейского моря, находится идеальное место для любителей культуры. Известный как ворота в Эфес, одного из самых значительных археологических памятников Средиземноморья, этот город предлагает заглянуть в историю.

Эфес, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, может похвастаться остатками процветающего греческого города с 3000-летней историей. Посетители могут осмотреть грандиозный театр, частично сохранившийся центральный проспект и легендарную Библиотеку Цельса, где лишь отреставрированный фасад напоминает о ее былом величии.



Разрушенный город Эфес / Фото thistravellife.com

В Сельчуке, городке, расположенном за пределами Эфеса, туристы могут осмотреть остатки некогда величественного храма Артемиды и замка Аясулук. Несмотря на свое богатое историческое наследие, Сельчук считается одним из самых доступных культурных направлений в Евразии. Проживание в местных трехзвездочных отелях стоит от 52 до 83 долларов за ночь, тогда как посетители обычно тратят в среднем 33 доллара на еду во время своего пребывания.

Имброс/Гекчеада

Формально известный как Имброс и названный Гекчеада с 1970-х годов, этот остров большую часть своего существования принадлежал Греции, вплоть до 20 века, когда его окончательно передали Турции в соответствии с международным договором.

Минареты выросли там, где раньше были колокольни, увенчанные православными крестами, демографический состав населения изменился с греческого на турецкое большинство, а греческий язык теперь не так широко распространен во внутренних районах острова, как это было в период расцвета острова.



Имброс / Фото iStock

Однако его древнее очарование все еще живет: согласно греческой мифологии, именно здесь морской бог Посейдон держал конюшни для своих крылатых коней. О былых временах также напоминают живописные ветряные мельницы на вершинах холмов, очаровательные рыбацкие деревни и старые греческие церкви.

Кроме увлекательной истории и безлюдных пляжей Северного Эгейского моря, Имброс/Гекчеада является домом для ряда семейных гостевых домов, цены в которых стартуют от 60 долларов за ночь.