300 злотых: как украинцам в Польше получить финансовую помощь

18 марта 2022 , 16:45
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Источник:

Yavp.pl

Согласно спецзакону, недавно принятому в Польше, украинцы, пересекшие границу после 24 февраля, имеют право на одноразовую денежную помощь. Ее размер составляет 300 злотых.

Это почти 70 долларов. Чтобы воспользоваться этой возможностью, следует подать письменное заявление в произвольной форме.

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Денежные средства призваны компенсировать вынужденно переселенным лицам первоначальные расходы на пищевые продукты, одежду и обувь, предметы гигиены и другие базовые вещи.

Для получения помощи следует подать по месту жительства соответствующее заявление. Его нужно отнести к отделу соцвыплат уженду гмины или к отделу соцвыплат уженду города. Заявление должно быть в письменном виде и содержать сведения о:

  • имя и фамилию человека;
  • дату рождения;
  • гражданство;
  • стать;
  • данные документа, на основе которого человек въехал в Польшу;
  • информацию о дате въезда в Польшу;
  • адрес временного проживания;
  • контактный телефон и эмейл;
  • номер PESEL.
Обратите внимание! На каждого члена семьи следует создать и подать отдельное заявление.

К слову, в Польшу из Украины с начала военных действий переехало уже около 2 миллиона украинских граждан.

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Автор: Орися Біленька