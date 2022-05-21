3 важные услуги, предоставляемые украинцам в польском консульстве

21 мая 2022 , 14:58
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Источник:

инстаграм TransferGo Ukraine

Мы не устанем напоминать находящимся в Польше украинцам, что в случае возникновения каких-либо проблем с документами (и не только), они могут обратиться за помощью к консульству.

Между тем расскажем, с какими вопросами могут обращаться граждане Украины в консульские учреждения Польши.

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Три важные услуги, которые могут получить украинские беженцы

  1. Продлить срок действия загранпаспорта. Спасаясь от войны, некоторые украинцы находятся за границей уже почти 3 месяца. Бывают случаи, что за это время истекает срок действия загранпаспорта. Однако это не проблема. Обратившись в польское консульство, вам продлят его еще на 5 лет.
  2. Внести сведения о детях в паспорт одного из родителей или законного представителя.
  3. Оформить свидетельство подтверждения личности. Если у вас из документов только внутренний паспорт старого образца.

Как документы нужно иметь при себе

  • Загранпаспорт;
  • Свидетельство о рождении для ребенка;
  • Копии всех документов;
  • Две фотографии 3,5 × 4,5.
Заметьте! Все услуги в консульстве бесплатные и предоставляются без посредников. В Польше консульские учреждения сейчас работают по будням с 9:00 до 16:00.

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Автор: Назарій Сорока