Дешевле отдыха в Европе: какие 3 страны Средиземноморья стоят внимания летом
Источник:Travel Off Path
Многие туристы, планируя свой отпуск, часто упускают из виду разнообразие стран, граничащих с побережьем Средиземного моря. Хотя европейские страны обычно ассоциируются с этим популярным направлением, важно отметить, что Средиземное море также омывает страны от Африки до Азии.
Это открывает множество вариантов пляжного отдыха, которые стоит рассмотреть тем, кто ищет уникальный и незабываемый опыт. Есть как минимум 3 неевропейские страны Средиземноморья, отдых в которых будет ничем не хуже, чем, например, в Греции или Италии, но, к тому же обойдется в разы дешевле.
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3 страны Средиземноморья, которые достойны внимания туристов летом
- Марокко
Самая западная страна Северной Африки лежит на побережье Атлантического океана и Средиземного моря. Несмотря на то, что средиземноморское побережье короче, оно может похвастаться причудливыми рыбацкими деревнями и песчаными пляжами. Для тех, кто ищет альтернативу Испании, Марокко является идеальным местом для отдыха.
Страну украшают исторические руины, приморские медины и роскошные мавританские дворцы. Марокканцы, когда-то известные как мавры, правившие могущественной империей, которая простиралась отсюда до Южной Европы.
Не все Марокко имеет средиземноморский характер, но если вы отдыхаете где-то между Тетуаном и Надором, найдете те же побеленные старые города, крепости на вершинах холмов, экзотические рынки и оживленные пристани для яхт, которые вы обычно ассоциируете с его европейскими соседями.
Живописное Марокко / Фото Unsplash
К тому же, в недавнем исследовании компании Budget Your Trip было обнаружено, что Марокко предлагает более доступный вариант для путешественников по сравнению с Испанией и другими подобными странами. Среднедневные расходы на отдых в Марокко оцениваются в 67 долларов на одного путешественника, а общие расходы на неделю составляют 469 долларов. Это бюджетное направление предлагает особенно недорогие варианты питания и проживания.
- Алжир
В Средиземноморском бассейне Алжир остается одним из малоизвестных сокровищ региона. Многие путешественники в Северную Африку часто обходят вниманием эту страну из-за сложных визовых требований. Однако, бюрократические преграды перевешивают уникальные и полезные впечатления, которые Алжир может предложить туристам.
В Алжире посетителей ждет множество чудес, от построенного французами колониального центра города Алжир до сохранившейся османской цитадели в портовом городе Оран. Страна может похвастаться великолепными римскими руинами в Тимгаде и живописными пляжами в Джиджеле.Живете за границей и собираетесь на море с украинским туроператором? Оплатите путешествие, воспользовавшись приложением для денежных переводов TransferGo. Выгодно, понятно и почти со скоростью света.
Когда дело доходит до транспортных расходов, Алжир может считаться неизведанной территорией для многих туристов. Оценки могут сильно отличаться из-за небольшого количества посетителей. Однако для экономных путешественников неделю в Алжире можно провести, потратив 200 долларов на еду и 350 долларов на проживание в отеле.
- Тунис
В Тунисе туристы могут увидеть такие исторические места, как руины Карфагена, амфитеатр Эль-Джем, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и живописный город Сиди-Бу-Саид. Несмотря на строгие визовые требования и ограниченное количество туристов, Тунис предлагает уникальную и идеальную альтернативу для путешественников, которые ищут культурных впечатлений.
Сравнивая страны Северной Африки, было определено, что Тунис очень похож на Средиземноморский регион. Это касается таких особенностей, как старинные мощеные города вдоль голубого побережья, большое количество свежих морепродуктов и хорошо развитая местная индустрия гостеприимства. Для любителей пляжного отдыха самым популярным местом в Тунисе является живописный курортный остров Джерба, известный своим кристально чистым морем.
Недавнее сравнение показало, что курортный отдых в Тунисе является более доступным, чем в Южной Европе, несмотря на схожие виды Средиземного моря и погодные условия. В среднем, стоимость ночлега в отеле составляет всего 52 доллара, а блюда в местных ресторанах стоят всего 3 доллара.