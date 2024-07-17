Дешевле отдыха в Европе: какие 3 страны Средиземноморья стоят внимания летом

Многие туристы, планируя свой отпуск, часто упускают из виду разнообразие стран, граничащих с побережьем Средиземного моря. Хотя европейские страны обычно ассоциируются с этим популярным направлением, важно отметить, что Средиземное море также омывает страны от Африки до Азии.

Это открывает множество вариантов пляжного отдыха, которые стоит рассмотреть тем, кто ищет уникальный и незабываемый опыт. Есть как минимум 3 неевропейские страны Средиземноморья, отдых в которых будет ничем не хуже, чем, например, в Греции или Италии, но, к тому же обойдется в разы дешевле.

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3 страны Средиземноморья, которые достойны внимания туристов летом

Марокко

Самая западная страна Северной Африки лежит на побережье Атлантического океана и Средиземного моря. Несмотря на то, что средиземноморское побережье короче, оно может похвастаться причудливыми рыбацкими деревнями и песчаными пляжами. Для тех, кто ищет альтернативу Испании, Марокко является идеальным местом для отдыха.

Страну украшают исторические руины, приморские медины и роскошные мавританские дворцы. Марокканцы, когда-то известные как мавры, правившие могущественной империей, которая простиралась отсюда до Южной Европы.

Не все Марокко имеет средиземноморский характер, но если вы отдыхаете где-то между Тетуаном и Надором, найдете те же побеленные старые города, крепости на вершинах холмов, экзотические рынки и оживленные пристани для яхт, которые вы обычно ассоциируете с его европейскими соседями.



Живописное Марокко / Фото Unsplash

К тому же, в недавнем исследовании компании Budget Your Trip было обнаружено, что Марокко предлагает более доступный вариант для путешественников по сравнению с Испанией и другими подобными странами. Среднедневные расходы на отдых в Марокко оцениваются в 67 долларов на одного путешественника, а общие расходы на неделю составляют 469 долларов. Это бюджетное направление предлагает особенно недорогие варианты питания и проживания.

Алжир

В Средиземноморском бассейне Алжир остается одним из малоизвестных сокровищ региона. Многие путешественники в Северную Африку часто обходят вниманием эту страну из-за сложных визовых требований. Однако, бюрократические преграды перевешивают уникальные и полезные впечатления, которые Алжир может предложить туристам.

В Алжире посетителей ждет множество чудес, от построенного французами колониального центра города Алжир до сохранившейся османской цитадели в портовом городе Оран. Страна может похвастаться великолепными римскими руинами в Тимгаде и живописными пляжами в Джиджеле.

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Когда дело доходит до транспортных расходов, Алжир может считаться неизведанной территорией для многих туристов. Оценки могут сильно отличаться из-за небольшого количества посетителей. Однако для экономных путешественников неделю в Алжире можно провести, потратив 200 долларов на еду и 350 долларов на проживание в отеле.

Тунис

В Тунисе туристы могут увидеть такие исторические места, как руины Карфагена, амфитеатр Эль-Джем, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и живописный город Сиди-Бу-Саид. Несмотря на строгие визовые требования и ограниченное количество туристов, Тунис предлагает уникальную и идеальную альтернативу для путешественников, которые ищут культурных впечатлений.



Тунис / Фото Unsplash

Сравнивая страны Северной Африки, было определено, что Тунис очень похож на Средиземноморский регион. Это касается таких особенностей, как старинные мощеные города вдоль голубого побережья, большое количество свежих морепродуктов и хорошо развитая местная индустрия гостеприимства. Для любителей пляжного отдыха самым популярным местом в Тунисе является живописный курортный остров Джерба, известный своим кристально чистым морем.

Недавнее сравнение показало, что курортный отдых в Тунисе является более доступным, чем в Южной Европе, несмотря на схожие виды Средиземного моря и погодные условия. В среднем, стоимость ночлега в отеле составляет всего 52 доллара, а блюда в местных ресторанах стоят всего 3 доллара.