Худшая работа для украинцев: беженцам назвали 3 опасных вакансии за границей

Специалист по трудоустройству Руслана Бровчук назвала три вакансии, которые являются наихудшими заграницей. Она посоветовала украинским беженцам не торопиться занимать места в этих отраслях.

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Предприятие по изготовлению красок и лаков

Бровчук напомнила, насколько опасно отравление парами химикатов. Можно не только заболеть, но и умереть из-за сильной интоксикации.

Если вы работали или работаете на таком производстве и вас часто беспокоит одышка, сухость глаз, кашель или постоянная головная боль – это только первые колокольчики более страшных болезней,

– говорит она.

Организм будет медленно поражаться продуктами распада, а вредные вещества – накапливаться в органах – мозга, легких и печени.

Мусороперерабатывающий завод

Работникам мясоперерабатывающих заводов выдают спецодежду, но она не обеспечит полной защиты. Постоянная работа с отходами предполагает не только невыносимый запах, но и контакт с бактериями – и заражение разнообразными инфекциями.

Специалист объясняет, что за такую тяжелую работу вам не заплатят хорошие деньги, вы рискуете гораздо больше.

Птицефабрика

Локацию предприятий по производству мяса птицы и яиц можно найти с закрытыми глазами – по запаху. Это могут подтвердить все, кто хоть раз был рядом с такими фермами.

Если у вас слабый иммунитет, имеете большой риск подхватить ряд заболеваний,

– предупреждает эксперт.

Поэтому посоветовала таким людям не обращать внимания на подобные вакансии.



Птицефабрика – не самая лучшая работа для здоровья / Фото nationalbusinesscapital.com