Худшая работа для украинцев: беженцам назвали 3 опасных вакансии за границей
Источник:инстаграмм Русланы Бровчук
Украинские беженцы активно трудоустраиваются за границей. Многие нашли высокооплачиваемые вакансии и обеспечили себе стабильный доход, а кто-то еще в поисках работы. К сожалению, наибольшее количество вакансий доступно на работу, на которую местные соглашаются неохотно.
3 худшие вакансии заграницей
Специалист по трудоустройству Руслана Бровчук назвала три вакансии, которые являются наихудшими заграницей. Она посоветовала украинским беженцам не торопиться занимать места в этих отраслях.
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Предприятие по изготовлению красок и лаков
Бровчук напомнила, насколько опасно отравление парами химикатов. Можно не только заболеть, но и умереть из-за сильной интоксикации.
Если вы работали или работаете на таком производстве и вас часто беспокоит одышка, сухость глаз, кашель или постоянная головная боль – это только первые колокольчики более страшных болезней,
– говорит она.
Организм будет медленно поражаться продуктами распада, а вредные вещества – накапливаться в органах – мозга, легких и печени.
Мусороперерабатывающий завод
Работникам мясоперерабатывающих заводов выдают спецодежду, но она не обеспечит полной защиты. Постоянная работа с отходами предполагает не только невыносимый запах, но и контакт с бактериями – и заражение разнообразными инфекциями.
Специалист объясняет, что за такую тяжелую работу вам не заплатят хорошие деньги, вы рискуете гораздо больше.
Птицефабрика
Локацию предприятий по производству мяса птицы и яиц можно найти с закрытыми глазами – по запаху. Это могут подтвердить все, кто хоть раз был рядом с такими фермами.
Если у вас слабый иммунитет, имеете большой риск подхватить ряд заболеваний,
– предупреждает эксперт.
Поэтому посоветовала таким людям не обращать внимания на подобные вакансии.
Птицефабрика – не самая лучшая работа для здоровья / Фото nationalbusinesscapital.com