Идеальная погода и низкие цены: лучшие бюджетные направления в Европе для морского отдыха

В летние месяцы значительное количество людей стремится арендовать виллу или квартиру на побережье моря. Тем не менее из-за высокого спроса в этот пиковый сезон цены на жилье растут.

Где можно воплотить свои мечты о европейском лете в реальность, не потратив при этом много денег – читайте далее в материале!

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Солнечное побережье Адриатики в Будве, Черногория

С ее залитыми солнцем пляжами Адриатического моря, очаровательным средневековым Старым городом и доступными ценами, Будва является идеальным местом для летнего отдыха. Месячная аренда начинается примерно от 700 евро в месяц в высокий сезон.

Для тех, кто не может позволить себе взять отпуск на все лето и надо поработать, в городе есть различные коворкинги.

В свободные часы посетители имеют возможность открыть для себя беззаботные места, такие как пляж Галия, что всего в 20 минутах езды от города. Кроме того, они могут отправиться на север к Котору, раю для любителей котов, откуда открываются захватывающие виды на Которский залив из его старинного города-крепости.



Черногория / Unsplash

Чтобы убежать от шумной пляжной толпы, многие путешественники рекомендуют углубиться в горные районы Черногории. Одно из самых любимых мест – известняковый массив Дурмитор на северо-западе, известен своими живописными каньонами и потрясающими горными озерами.

Еще более дешевые альтернативы – вблизи каньона Пива в Плузине, или же на юге, возле Скадарского озера вблизи албанской границы.

Цены на проживание: от 700 евро в месяц, если забронировать заранее и найти скидки.

Живописное озеро в Охриде, Северная Македония

Северная Македония не перестает удивлять туристов низкими ценами на проживание, еду и летний отдых даже в разгар сезона. Цены здесь ниже, чем в таких популярных направлениях, как Испания и Италия. Путешественникам очень нравится город Охрид на берегу озера, где можно отдохнуть на пляжах и, если нужно, сделать себе в гостиничном номере временный офис.

В Охриде очень хорошая погода, не такое жаркое лето, поэтому вы можете комфортно спать ночью без кондиционера,

– описывает место один из пользователей Reddit.



Охрид / Фото Canva

Среди других преимуществ Охрида – очень дешевая еда, хороший интернет и бурная ночная жизнь.

Цены на проживание: около 200 – 250 евро в месяц.

Лето в горах курорта Баньско, Болгария

Всего в нескольких часах к югу от болгарской столицы Софии расположен горный город, известный своим зимним лыжным спортом, но есть много причин посетить Баньско и летом.

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Город, расположен у подножия горы Пирин, фактически является воротами к пешеходным туристическим тропам национального парка Пирин. Здесь реки "плывут" сквозь заполненные цветами долины и хвойные леса, где обитают волки и бурые медведи.



Баньско / Фото Canva

Июль – сентябрь приносит в Баньско культурные события и фестивали: от кинотеатров под открытым небом до джазовых и фольклорных концертов.

Цены на проживание. Месячная аренда комнаты летом начинается от 230 евро, а температура летом хоть и теплая, но менее душная, чем в других регионах страны.

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