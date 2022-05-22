25 фотографий, показывающих невероятную красоту Гальштата в Австрии – городка с открытки

Австрия притягивает туристов по всему миру как магнит. Удивительная природа, изысканная архитектура и бурная жизнь – все это уместилось на территории страны. Впрочем, наверное, самым туристическим местом является Гальштат.

Оно и не удивительно, ведь этот сказочный городок один из тех, что постоянно появляется на подарочных открытках и не только. Очевидно, что каждому хочется своими глазами увидеть все очарование Гальштата. Посетить его и немного отвлечься могут и украинцы, которые сейчас вынужденно находятся в разных странах мира, в том числе и в Австрии.

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Поселок из открытки Гальштат в фотографиях

Гальштат – древнее поселение в Верхней Австрии, центр соляного и рудного промысла I тысячелетия до н.э. Сейчас – коммуна. Население около 800 человек.

Поселок является центром гальштатской культуры и достопримечательностью ЮНЕСКО. Он расположен в труднодоступной альпийской местности на Гальштатском озере.

Живописный Гальштат летом / Фото из сети

Так, фотограф Дито Тедиашвили мечтал посетить эту волшебную деревню с тех пор, как впервые увидел кадры из нее. Однако сразу решил, что поедет туда именно зимой, во время Рождества, когда на улице особенная атмосфера. Он сделал это!

Я был во многих маленьких деревнях, но Гальштат очень отличается своей природой и уютом. Большие голубые озера, серые скалистые горы и свежий воздух вокруг. Атмосфера уникальна, и вы чувствуете себя особенным, гуляя по крохотным улочкам села. Это как сказка на Земле,

– поделился мужчина.

Пейзажный городок Гальштат в Австрии / Фото Дито Тедиашвили

Приехав в Гальштат, кажется, что попал в другой век, ведь жители Гальштата даже сейчас продолжают свои традиции – они могут ходить по улицам в традиционной альпийской одежде.

К слову, чтобы посмотреть город полностью, вам будет достаточно нескольких часов. Гальштат хоть и маленький, но его пейзажи делают город величественным и волшебным для каждого посетителя.

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Достопримечательности Гальштата:

Католическая церковь ;

; Hallstätter Marktplatz ;

; Евангельская церковь ;

; Смотровая площадка "5 пальцев" в горах Дахштайн.

Из-за того, что город постоянно штурмуют туристические автобусы, Гальштат стал жертвой так называемого overtourism, когда туристический объект просто не может справиться с потоком туристов. Поэтому с 2020 года автобусы с туристами могут подъезжать только по договоренности с местными туроператорами в ограниченном количестве и в определенный промежуток времени.