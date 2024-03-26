Планета "на грани": в 2024 году жара может быть побить рекорды 2023-го

Глобальная температура установила новые рекорды 2023 года, океаны нагревались, а ледники пострадали от колоссальной потери льда. И Организация объединенных наций (ООН) предупреждает, что 2024 может стать еще жарче.

Ежегодный отчет о состоянии климата, подготовленный Агентством ООН по вопросам погоды и климата, подтвердил предварительные данные о том, что 2023 год был самым жарким годом за всю историю наблюдений. Чего ждать в 2024-м – ниже в материале!

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В 2024 году жара будет еще сильнее

В недавнем отчете Всемирной метеорологической организации (ВМО) сообщается, что прошлый год стал самым теплым 10-летним периодом за всю историю наблюдений. Организация также прогнозирует, что температура продолжит расти в ближайшие годы.

Есть большая вероятность того, что 2024 год побьет рекорд 2023 года,

- заявил Омар Баддур из ВМО.

В ответ на доклад Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что он свидетельствует о том, что планета находится на грани кризиса. Он подчеркнул, что Земля посылает сигнал бедствия.

В последние годы ученые наблюдают, что средняя температура на Земле превышает исторические уровни. Нынешняя температура на 1,45 градуса выше нормы, приближаясь к критической черте +1,5 градуса, которую эксперты советуют не превышать. Ученые предупреждают, что превышение этого предела может привести к разрушительным последствиям.

Мировой океан страдает от аномальной жары / Фото Unsplash

В прошлом году, согласно тревожному отчету, более 90% мирового океана подверглись аномальной жаре, что привело к пагубным последствиям для морских экосистем. Ускоренное таяние льда и повышение уровня моря способствовали возникновению экстремальных погодных явлений, таких как наводнения и засухи.

Но эксперты ВМО говорят также о "проблеске надежды", связанном с ростом производства возобновляемой энергии. Но действовать надо уже сейчас. Кроме того, стоит отказаться от сжигания ископаемых, чтобы минимизировать негативные последствия.