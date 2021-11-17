200 метров над землей: в Варшаве появится уникальная смотровая площадка со стеклянным полом

В польской столице откроют новую смотровую площадку – SkyFall Warsaw. Ее обустроят на 46 этаже небоскреба Warsaw UNIT.

Официальное открытие состоится еще до конца ноября. Поначалу туда смогут попасть только журналисты. Когда смотровая площадка станет доступной для всех желающих и при которых условие пока неизвестно.

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Проекту нет аналогов в Европе

Со смотровой площадки будет открываться живописный вид на Варшаву – с высоты почти 200 метров над землей. Его обустроят в виде четырехместной платформы со стеклянным полом. Она будет выдвигаться из здания под углом 15 градусов. Это делает SkyFall Warsaw не просто уникальным проектом в Варшаве, но и единственным таковым по всей Европе.

Отметим, что небоскреб Warsaw UNIT, в котором откроют смотровую площадку, расположен в деловом центре Варшавы в районе Воля. Его построили недалеко от станции метро Rondo Daszyńskiego.

Где расположен небоскреб Warsaw UNIT: смотрите на карте

Что нужно знать о Warsaw UNIT