200 евро за котят: украинец предстанет перед судом в Венгрии за попытку подкупить таможенника

На венгерском пограничном пункте "Берегшурань" 40-летний украинец пытался дать таможеннику взятку. Таким образом мужчина хотел ввезти на территорию страны нескольких котят.

В пушистиков не было необходимых ветеринарных сертификатов, позволяющих им пересекать границу. Кроме этого, животные не достигли 4-месячного возраста, и для их переезда нужен был еще ряд дополнительных разрешительных документов.

Похожее Пушистая контрабанда: украинец пытался незаконно перевезти 5 котят в Европу – видео

Представитель таможенной службы сообщил украинцу, что каждый котенок должен иметь все соответствующие документы, иначе их нельзя перевозить в Венгрию.

Тогда гражданин Украины начал просить, чтобы его все же не разворачивали с животными назад, и намекнул на вознаграждение. Он спрятал 200 евро в паспорте одного из котят, который передал таможеннику.

Взятку венгр не принял, и против украинца открыли уголовное производство. Представители Дебреценской областной прокуратуры допросили мужчину, однако задержанный не признался в попытке подкупить должностное лицо.

Дело направлено в местный суд в городе Ниредьгаза.

Таможенник зафиксировал попытку мужчины дать взятку / Фото Magyarország Ügyészsége