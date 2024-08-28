Когда в жизни еще лучше, чем на картинках: туристам рассказали, где искать пляжи с самым белым песком
Источник:Time Out
Туристы, планируя свой следующий отпуск на пляже, часто отдают предпочтение чистоте воды в море или океане. Однако эксперты подчеркивают, что качество песка также играет решающую роль в общем пляжном опыте.
Компания CV Villas, занимающаяся арендой роскошного жилья для отдыха, решила облегчить выбор путешественникам. В исследовании были проанализированы изображения примерно 200 пляжей с помощью Google Maps, сосредотачиваясь на цвете песка, чтобы определить, какие места могут похвастаться самым белым песком в мире.
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Туристам рассказали, где искать пляжи с самым белым песком в мире
Как "родину" самого белого песка на планете определили пляж Тулум в Мексике. Результаты показывают, что изображения этого живописного пляжа демонстрируют наименьшее отклонение от чистого белого цвета, укрепляя его репутацию потрясающего природного чуда.
На втором месте оказался пляж Анс-Сурс-д'Аржан на Сейшельских островах с коэффициентом 4,3, а на третьем месте – пляж Мамари в Греции с коэффициентом 6,5.
Пляж Анс-Сурс-д'Аржан на Сейшельских островах / Фото jyoshankar
Эксперты отмечают, что потрясающие пляжи с белым песком не ограничиваются определенным регионом: в список попали направления от Испании и Кубы до Таиланда и Шотландии.
20 пляжей мира с самым белым песком
- Пляж Тулум, Мексика.
- Анс Сурс Д'Аржан, Сейшельские острова.
- Пляж Мармари, Греция.
- Пляж Тропеа, Италия и Плайя-де-Муро, Испания.
- Кала Плума, Испания.
- Пляж Вальрас, Франция.
- Кала Брандинки, Италия.
- Пляж Стокинг-Айленд, Багамы и пляж Тейлор-Бей, Теркс и Кайкос.
- Пляж Варадеро, Куба.
- Пунта-Прошутто, Италия.
- Пляж Майя-Бей, Таиланд.
- Пляж Кармель, США.
- Пляж Бамбу-Айленд, Таиланд.
- Пляж Сиеста-Ки, США.
- Пляж Спьяджа-Ла-Пелоза, Италия.
- Пляж Фламенко, Пуэрто-Рико и пляж Лускентир, Шотландия.
- Грейс-Бей, Теркс и Кайкос.
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