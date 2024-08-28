Когда в жизни еще лучше, чем на картинках: туристам рассказали, где искать пляжи с самым белым песком

28 августа 2024, 12:39
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Автор: Марта Касиянчук

Источник:

Time Out

Туристы, планируя свой следующий отпуск на пляже, часто отдают предпочтение чистоте воды в море или океане. Однако эксперты подчеркивают, что качество песка также играет решающую роль в общем пляжном опыте.

Компания CV Villas, занимающаяся арендой роскошного жилья для отдыха, решила облегчить выбор путешественникам. В исследовании были проанализированы изображения примерно 200 пляжей с помощью Google Maps, сосредотачиваясь на цвете песка, чтобы определить, какие места могут похвастаться самым белым песком в мире.

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Туристам рассказали, где искать пляжи с самым белым песком в мире

Как "родину" самого белого песка на планете определили пляж Тулум в Мексике. Результаты показывают, что изображения этого живописного пляжа демонстрируют наименьшее отклонение от чистого белого цвета, укрепляя его репутацию потрясающего природного чуда.

На втором месте оказался пляж Анс-Сурс-д'Аржан на Сейшельских островах с коэффициентом 4,3, а на третьем месте – пляж Мамари в Греции с коэффициентом 6,5.


Пляж Анс-Сурс-д'Аржан на Сейшельских островах / Фото jyoshankar

Эксперты отмечают, что потрясающие пляжи с белым песком не ограничиваются определенным регионом: в список попали направления от Испании и Кубы до Таиланда и Шотландии.

20 пляжей мира с самым белым песком

  1. Пляж Тулум, Мексика.
  2. Анс Сурс Д'Аржан, Сейшельские острова.
  3. Пляж Мармари, Греция.
  4. Пляж Тропеа, Италия и Плайя-де-Муро, Испания.
  5. Кала Плума, Испания.
  6. Пляж Вальрас, Франция.
  7. Кала Брандинки, Италия.
  8. Пляж Стокинг-Айленд, Багамы и пляж Тейлор-Бей, Теркс и Кайкос.
  9. Пляж Варадеро, Куба.
  10. Пунта-Прошутто, Италия.
  11. Пляж Майя-Бей, Таиланд.
  12. Пляж Кармель, США.
  13. Пляж Бамбу-Айленд, Таиланд.
  14. Пляж Сиеста-Ки, США.
  15. Пляж Спьяджа-Ла-Пелоза, Италия.
  16. Пляж Фламенко, Пуэрто-Рико и пляж Лускентир, Шотландия.
  17. Грейс-Бей, Теркс и Кайкос.

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