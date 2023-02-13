Варшаву признали лучшим туристическим направлением в Европе: кто еще попал в рейтинг

13 февраля 2023, 18:00
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Источник:

European Best Destinations

Влиятельный туристический ресурс European Best Destinations назвал победителей 2023 года в категории "лучшие направления для путешествий по Европе". Возглавила рейтинг Варшава – она набрала более 140 тысяч голосов путешественников.

Варшаву признали лучшим направлением для путешествий по Европе в 2023 году

Ресурс провел опрос среди более полумиллиона путешественников из 178 стран мира. В результате подчеркивают, что Варшава еще и считается одним из самых безопасных мест для отдыха в Европе.

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Варшава была единственным польским городом, включившимся в длинный перечень. Мэрия даже запустила большую кампанию с призывом голосовать за столицу каждый день. Как видим, результат успешный.

Красивая, дружелюбная, зеленая, открытая, что идеально подходит для семейного отдыха, культурного отдыха, шопинга, романтического отдыха – Варшава может предложить что-то каждому,
  отмечают авторы рейтинга.  

На сайте компании советуют прогуляться по красивым паркам, отдохнуть на городских пляжах, воспользоваться отличным гастрономическим предложением. Приезжать можно в любое время года, ведь в польской столице всегда найдется чем заняться.

20 лучших европейских направлений для путешествий в 2023

  • Варшава, Польша.
  • Афины, Греция.
  • Марибор, Словения.
  • Вена, Австрия.
  • Читтаделла, Италия.
  • Эссен, Германия.
  • Веспрем, Венгрия.
  • Лондон, Великобритания.
  • Гренобль, Франция.
  • Мангейм, Германия.
  • Порту-Санту (Мадейра), Португалия.
  • Толедо, Испания.
  • Фаял (Азорские острова), Португалия.
  • Родос, Греция.
  • Копенгаген, Дания.
  • Тосса-де-Мар, Испания.
  • Аскона-Локарно, Швейцария.
  • Милос, Греция.
  • Прага, Чехия.
  • Соллер, Испания.
Обратите внимание: ранее авиакомпания British Airways провела исследование с целью определить 10 лучших мест для семейного отдыха. Наиболее удачными направлениями признали Краков, Лиссабон и Дубай.
Автор: Марта Касіянчук