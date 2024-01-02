Новогодняя ночь без фейерверков: популярная страна ввела новый запрет

В Нидерландах празднование Нового года часто характеризуется непринужденным отношением к любительской пиротехнике. Однако ряд муниципалитетов выразили свое недовольство и, соответственно, ввели определенные ограничения для решения этой проблемы.

В общей сложности 16 выбрали местный запрет фейерверков на Новый год. При этом еще большее количество муниципалитетов поддерживают призывы к общегосударственному запрету фейерверков.

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16 муниципалитетов Нидерландов запретили фейерверки на Новый год

Шестнадцать муниципалитетов в Нидерландах приняли важное решение – ввести местный запрет на новогодние фейерверки в 2023 году. Это показало увеличение на 4 муниципалитета по сравнению с предыдущим годом, когда в общей сложности двенадцать муниципалитетов ввели запрет.

Такие запреты означали, что в этих местах запрещено покупать и запускать фейерверки, хотя организованные фейерверки оставались разрешенными.

Впервые в этом году присоединились к запрету Тилбург, Арнем, Амерсфорт и Эйндговен. Как и в предыдущие годы, персональные фейерверки также были запрещены в муниципалитетах:

Амстердам,

Апелдорн,

Блумендал,

Гарлем,

Хемстед,

Хеймен,

Мук-ен-Мидделаар,

Неймеген,

Роттердам,

Восходам,

Зост,

Утрехтсе-Хевелруг.

Другие муниципалитеты, такие как Гаага, Утрехт и Маастрихт, вводили зоны, свободные от фейерверков, в некоторых районах, например, в местах вблизи зоопарков, домов престарелых и больниц.

Однако подавляющее большинство из 342 муниципалитетов Нидерландов заявляли, что не будут вводить местный запрет в 2023 году. Многие представители власти сказали, что не видят потребности в запрете. А некоторые муниципалитеты заявили, что не будут вводить запрет просто потому, что его будет слишком тяжело выполнить.

Раздаются призывы к национальному запрету фейерверков

Согласно опросу ANP муниципалитетов, более 50 высказываются за национальный запрет на продажу, владение и зажигание фейерверков. Они утверждают, что такой запрет будет работать лучше фрагментированных местных правил.

Местные запреты продолжают делать возможным легальное приобретение фейерверков в муниципалитете. Это делает соблюдение практически невозможным. Только национальный запрет на фейерверки может помочь,

– сообщили в Утрехте.

В частности, за национальный запрет высказались Амстердам, Гаага, Роттердам и Утрехт.

Заметим, в этом году, впервые после пандемии коронавируса, мир громко встречал новый 2024 год. Как Новый год шагал по планете и где были самые яркие фейерверки – читайте по ссылке.