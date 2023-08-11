От Бурдж-Халифы до Эвереста: названы 15 самых популярных туристических достопримечательностей в мире
Источник:Switch on business
Каждая столица во всем мире известна своими выдающимися достопримечательностями, которые приносят немало средств в местные бюджеты. Компания Switch on Business проанализировала запросы по 150 туристическим локациям, чтобы составить топ самых популярных.
В финальный список вошли 15 достопримечательностей. Какие именно узнайте ниже в материале!
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15 туристических достопримечательностей, которые привлекают больше внимания
Самым популярным – по количеству поисковых запросов и посетителей в год – оказалась башня Бурдж-Халифа. За ней – храм Тадж-Махал и Ниагарский водопад.
Согласно исследованию, Бурдж-Халифа в Дубае является достопримечательностью, которая привлекает больше всего внимания во всем мире: чуть менее 22 миллионов поисковых запросов в Google и примерно 17 миллионов посетителей в год.
Отметим, Бурдж Халифа имеет высоту примерно 828 метров, что втрое превышает высоту знаменитой Эйфелевой башни в Париже, занявшей 5 место в рейтинге.
На втором месте Тадж-Махал в Индии. Этот индийский дворец из мрамора цвета слоновой кости является главной достопримечательностью страны. Ежегодно во всем мире чуть менее 22 миллионов человек ищут Тадж-Махал, а сам сайт ежегодно посещает около 7,5 миллиона посетителей.
Тадж-Махал занял второе место в рейтинге самых популярных достопримечательностей в мире / Фото UnSplash
В Соединенных Штатах есть одна памятка, которая входит в тройку лидеров в мире: Ниагарский водопад. Этот ориентир фактически расположен на границе Нью-Йорка и Онтарио, Канада и ежегодно привлекает около 13 миллионов посетителей. Каждый год более 1,2 миллиона человек во всем мире также ищут в Google эти знаменитые водопады.
В первую пятерку вошли также мост Золотые ворота в Сан-Франциско, и Эйфелева башня в Париже.
Следующими в ТОП-15 расположились:
- Мачу-Пикчу, Перу;
- Соградо-Фамилия, Испания;
- Статуя Свободы, США;
- Биг-Бен, Великобритания;
- Большая китайская стена, Китай;
- Стоунхендж, Великобритания;
- Букингемский дворец, Великобритания;
- Эверест, Тибет/Непал;
- Мон-Сен-Мишель, Франция;
- Собор Святой Софии, Турция.
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