Кристальные воды и золотистые пески: Lonely Planet назвал лучшие пляжи Греции в 2024 году

Летом 2024 года Греция продолжает привлекать посетителей как одно из лучших мест для отдыха в Европе, несмотря на многочисленные погодные катаклизмы. Пляжи страны являются главной приманкой для туристов.

Недавно Lonely Planet, ведущее издательство туристических путеводителей, обнародовало список из 14 лучших пляжей Греции, на которые стоит обратить внимание. У туристов еще есть время посетить их в самую теплую пору.

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Lonely Planet определил лучшие пляжи Греции в 2024 году

Возглавил рейтинг пляж Палеокастрица на северо-западном побережье острова Керкира (Корфу) в Ионическом море.

Популярная курортная зона Палеокастрица, расположенная в 23 километрах к северо-западу от города Корфу, простирается почти на 3 километра через ряд небольших живописных бухт, над которыми возвышаются скалистые горы, покрытые кипарисами и оливковыми деревьями,

– отмечают авторы рейтинга.

В живописной местности расположен легендарный пляж, где, по преданию, прибился к берегу Одиссей. Однако, посетителям следует учитывать, что этот пляж очень популярен в пик сезона, что делает его труднодоступным для занятия шезлонга или места на песке, даже если приезжаете раньше.



Пляж Paleokastritsa занял первое место в рейтинге / Фото Expedia

Пляж Фалассарна на острове Крит занял второе место. Этот большой участок розово-кремового песка, до которого можно добраться за 90 минут езды на автобусе от курортного города Ханья, известен своими захватывающими закатами солнца, кристально чистой водой, волнами и возможностями для занятий водными видами спорта. В пик сезона, с середины июля до середины августа, пляж привлекает многочисленных туристов, особенно однодневных путешественников из Ханьи и Киссамоса.

Согласно недавнему рейтингу, пляж Апелла на острове Карпатос вошел в тройку лучших пляжей. Этот пляж, до которого можно добраться на лодке из города Пигадия, известен своими потрясающими видами: холмами, украшенными полевыми цветами, и высокими скалами на севере и юге.



Пляж Апелла / Фото Discover Greece

Несмотря на то, что это больше галечный пляж, чем песчаный, пляж Апелла высоко ценится посетителями за свою природную красоту.

14 лучших пляжей Греции