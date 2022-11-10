Запрещено играть в домино и нельзя строить песчаные замки: 10 странных законов Испании

10 ноября 2022 , 15:33
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Источник:

телеграм-канал Эмиграция в Европу

Хотя и настоящим "коллекционером" безумных законов считаются США, Испания тоже не отстает в этом вопросе. Там действуют порой очень неочевидные запреты. И разнятся они в зависимости от региона или провинций.

Отправляясь в путешествие за границу, следует помнить, что в некоторых странах могут действовать законы, которые, на первый взгляд, кажутся достаточно неожиданными. Вот в Испании, например, есть несколько необычных запретов. Вместе с тем испанские законы могут сильно изменяться в зависимости от провинции и города.

Странные законы Испании

  • В Испании запрещено называть детей такими именами как: Иуда, Ленин, Маркс, Каин. Также не разрешают называть детей каким-то городом или фруктом.
  • В Севилье нельзя играть в домино на террасах баров, хотя это любимое занятие у местных пенсионеров.
  • А еще в Севилье нельзя катать по улицам бочки с пивом.
  • В Бильбао нельзя спать в припаркованном автомобиле. А вот в остальных провинциях можно.
  • В Малаге запрещено играть в бадминтон на пляже.
  • В Виго и Мадриде не разрешают подкармливать бродячих собак и кошек.
  • На Тенерифе запрещено строить песчаные замки на пляжах.
  • Вождение в открытой обуви (сандалии, сланцы) может привести к штрафу.
  • В муниципалитете Вильянуэва-де-ла-Торре собакам не разрешается лаять ночью и в часы сиесты.
  • В Мадриде, Саморе и Валенсии нельзя петь на улице без специального документа. Чтобы стать уличным музыкантом, нужно сдать специальный экзамен.

И не забывайте об известном постулате –  незнание закона не освобождает от ответственности.

Автор: Назарій Сорока